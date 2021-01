Basket: Brescia si rinforza con Darral Willis per sostituire Cline, diretto al Maccabi Tel Aviv

Nuova aggiunta sotto canestro per la Germani Brescia di Maurizio Buscaglia. Il club biancoblu ha infatti inserito nel proprio roster Darral Willis, che proprio oggi compie venticinque anni e ha un passato NCAA tra Pearl River e Wichita State.

Willis, che di nome fa Darrlyn, ma per tutti è appunto Darral, è un giocatore che, fondamentalmente, si è costruito senza puntare subito in alto nel basket europeo, ma scegliendo come prima tappa Cipro, destinazione Kevranos. Dopo aver vinto campionato e coppa con il club, diventando anche MVP della lega cipriota (quasi doppia doppia di media: 14.7 punti e 9.6 rimbalzi), si è trasferito al Nizhny Novgorod, in Russia, dove ha esordito in Champions League. Anche in questo caso i numeri sono più che buoni, sulla falsariga di quelli del Kevranos con qualche rimbalzo in meno. Al Monaco, invece, esce progressivamente dalle rotazioni di Zvezdan Mitrovic, chiudendo a 7.1 punti e 4.1 rimbalzi di media in Jeep Elite, medie che passano a 8.8 e 4.2 in EuroCup.

L’arrivo di Willis è diretta conseguenza della partenza di TJ Cline, che è destinato ad approdare al Maccabi Tel Aviv, come confermato anche dal GM Sandro Santoro a Brescia Oggi, anche se il nome del club israeliano non è mai stato fatto.

Non ci sono movimenti solo a Brescia, ma anche alla Fortitudo Bologna, in questo caso solo in uscita: l’abbondanza di play ha portato il club biancoblu a rinunciare a Mattia Palumbo, del quale è attesa a ore la firma con Scafati, in A2.

Foto: championsleague.basketball