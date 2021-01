Australian Open 2021, perché le qualificazioni si giocano a Dubai?

Dopo settimane di attesa e di discussioni, il tennis mondiale si è rimesso in moto. Il tempo dei primi tornei è arrivato: nel circuito maschile Antalya (Turchia) e Delray Beach (Stati Uniti) saranno teatro delle prime sfide, mentre Abu Dhabi sarà il luogo nel quale da oggi fino al 13 gennaio (considerando le qualificazioni) le ragazze assaporeranno il campo.

Si sono menzionate le qualificazioni, ebbene il pensiero va agli Australian Open 2021. Come noto, le “quali” del primo Slam dell’anno non si disputeranno in territorio australiano. Motivo? Tennis Australia, che ha deciso di posticipare l’inizio del torneo (tabellone principale) l’8 febbraio, vuol così porre un limite importante alle persone da far entrare nel Paese, ricordando che chi sarà a Melbourne dovrà sottoporsi a due settimane di quarantena dopo l’arrivo previsto necessariamente tra il 15 e il 17 gennaio. Pertanto, per gli uomini la sede delle qualificazioni sarà Doha, mentre per le donne Dubai, teatro già del WTA 500 citato precedentemente.

Le azzurre al via saranno Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe. Le motivazioni per le nostre portacolori non mancano e l’obiettivo è di entrare nel main draw e godersi il Major australiano in tutto e per tutto. Conosceremo gli incroci delle azzurre il 9 gennaio, giorno nel quale è previsto il sorteggio e sarà stilato per l’appunto il tabellone delle “quali”.

Foto: LaPresse