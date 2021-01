Le prime teste di serie degli Australian Open 2021 sono giunte a destinazione. Rafael Nadal, Novak Djokovic e Dominic Thiem hanno viaggiato insieme con un volo organizzato da Tennis Australia da Barcellona ad Adelaide e scalo a Doha.

Come è noto, l’organizzazione del torneo ha previsto due bolle: una a Melbourne, con la maggioranza dei tennisti, e un’altra ad Adelaide, con i primi tre della classificati del tabellone maschile e femminile e i loro partner di allenamento. In questo contesto ci sarà anche Jannik Sinner che si preparerà nella prima delle due settimane di quarantena con Nadal. I giocatori più forti dovrebbero poi giocare una sorta di esibizione prima di trasferirsi a Melbourne e disputare l’ATP Cup dal 1° al 5 febbraio, prima di iniziare l’avventura dall’8 al 21 febbraio nello Slam.

Da questo punto di vista, Riccardo Piatti, tecnico di Sinner, ha voluto ringraziare con un tweet Rafa per aver dato a Jannik una grande opportunità.

Safely arrived in Adelaide.Thank you @CraigTiley and all the @AustralianOpen organization for making all this possible and for the unbelievable system they had to put in place.A big thank you also to @RafaelNadal and his team for this amazing opportunity for @janniksin and us all

— Riccardo Piatti (@RPiatti) January 14, 2021