Australian Open 2021, Andy Murray positivo al Covid-19: Slam a rischio per lo scozzese

Il conto alla rovescia per l’inizio degli Australian Open 2021 (8-21 febbraio) procede velocemente, ma purtroppo sono le questioni relative al Covid-19 a tenere banco. Tra queste, la notizia riportata dal Daily Mail della positività al Coronavirus di Andy Murray. Considerati le tempistiche, il viaggio che lo scozzese dovrebbe affrontare e il protocollo, la partecipazione dell’ex n.1 del mondo è a serio rischio.

Murray si è sottoposto al test pochi giorni prima della partenza per Melbourne per verificare la sua effettiva negatività. L’esito del controllo è stato un altro e pertanto ora come ora Andy rimane a casa. Stando a quanto riferiscono le cronache britanniche, si parla di sintomi lievi per lui in un contesto nel quale il numero di decessi registrato nel Regno Unito è notevole.

Fine dei giochi per lui? Sicuramente lo scozzese non potrà prendere parte a quel che precederà lo Slam australiano, ovvero gli eventi di preparazione della prima settimana di febbraio. La sua speranza è quella di negativizzarsi e che Tennis Australia gli consenta di raggiungere comunque Melbourne, al di fuori dell’arco temporale previsto (scadenza in questo weekend). Da capire quale sarà la risposta dell’organizzazione australiana e se deciderà di concedere una sorta di deroga, anche per lo status che il tre voltre campione Major rappresenta. Ricordiamo, inoltre, che Murray ha usufruito di una wild card per essere nel tabellone principale del torneo.

Sempre da fonti britanniche (riprese da ubitennis), si sarebbe creato un piccolo focolaio nel centro di Roehampton, tenuto conto della positività a quanto pare anche di Paul Jubb.

