Comincia ufficialmente stanotte, a partire dalle ore 3 italiane di venerdì 15 gennaio, la fase a gironi della Prada Cup 2021. Il golfo di Hauraki si appresta ad ospitare il torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà il nome dell’avversario di Emirates Team New Zealand nel Match dell’America’s Cup 2021, 36ma edizione del trofeo sportivo più antico al mondo. L’Italia punta tutto su Luna Rossa Prada Pirelli, Challenger of Record, pronta a sfidare gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos Team UK per provare a raggiungere le Finali di Coppa America.

Il team italiano guidato dallo skipper Max Sirena potrà contare su James Spithill, che detiene il record di più giovane timoniere della storia dell’America’s Cup, avendo preso parte per la prima volta alla manifestazione più importante nel mondo della vela a soli 21 anni nel 2000 con Young Australia. L’australiano ha trionfato per due volte in Coppa America, nel 2010 con Bmw Oracle Racing e con lo stesso equipaggio anche nel 2013, al termine della più grande rimonta della storia della Coppa, passando da 8-1 a 8-9 nelle finali di San Francisco contro Team New Zealand.

Spithill nella sua carriera è stato anche World Sailor of the Year e Australian Sailor of the Year. Si tratta della sua settima partecipazione all’America’s Cup, la seconda con Luna Rossa. Il 41enne nativo di Sydney, capace di imporsi in due occasioni nella Sydney-Hobart a bordo di Comanche, sarà uno dei due timonieri presenti sull’AC75 italiano (l’altro è Francesco Bruni) nella Prada Cup ed eventualmente nell’atto conclusivo della Coppa America contro New Zealand.

Foto: Press Luna Rossa