VIDEO Roma-Young Boys 3-1, Highlights, gol e sintesi: Mayoral, Calafiori e Dzeko lanciano i giallorossi al primo posto

La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 3-1 nel match valido per la quinta giornata dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I giallorossi si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico, hanno così infilato la quarta vittoria nella seconda competizione continentale per importanza e si sono assicurati il primo posto nel girone, guadagnandosi il diritto di essere testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale.

Gli svizzeri sono passati in vantaggio al 34′ con il gol di Nsame, lanciato lungo da Lefort e poi bravo nel controllare la sfera in area. I giallorossi hanno poi alzato il livello del loro gioco e hanno pareggiato al 44′ col colpo di testa di Mayoral su una ribattuta del portiere, poi al 59′ ci ha pensato Calafiori a siglare il gol della vittoria con una missile dalla lunga distanza. All’81mo minuto è arrivata anche la stoccata di Dzeko. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Roma-Young Boys 3-1.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-YOUNG BOYS 3-1:

GOL NSAME (0-1):

G⚽L DE YOUNG BOYS💥

Nsame a los 34′

🇮🇹 Roma 0️⃣

🇨🇭 Young Boys 1️⃣#UELpic.twitter.com/xYOpEqpwXI — El Forastero (@ElForastero1982) December 3, 2020

GOL MAYORAL (1-1):

G⚽L DE ROMA💥

Mayoral a los 44′

🇮🇹 Roma 1️⃣

🇨🇭 Young Boys 1️⃣#UELpic.twitter.com/YEbrDUprzH — El Forastero (@ElForastero1982) December 3, 2020

GOL CALAFIORI (2-1):

G⚽L DE ROMA💥

Golazo de Calafiori a los 59′

🇮🇹 Roma 2️⃣

🇨🇭 Young Boys 1️⃣#UELpic.twitter.com/sdBM5Dcm3E — El Forastero (@ElForastero1982) December 3, 2020

GOL DZEKO (3-1):

G⚽L DE ROMA💥

Dzeko a los 81′

🇮🇹 Roma 3️⃣

🇨🇭 Young Boys 1️⃣#UELpic.twitter.com/ID2yhMMOec — El Forastero (@ElForastero1982) December 3, 2020

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse