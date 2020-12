VIDEO F1, Sebastian Vettel saluta la Ferrari ad Abu Dhabi: tutte le emozioni con la Rossa

Si è concluso il Mondiale di Formula 1 2020 ad Abu Dhabi e, di conseguenza, si è chiuso anche l’avventura in Ferrari di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco abbandona la scuderia di Maranello dopo sei stagioni ma concludendo la sua esperienza con un retrogusto amaro, con soli 33 punti conquistati e surclassato da Charles Leclerc, ma soprattutto senza riuscire nel suo dichiarato intento di diventare campione del mondo per la quinta volta nella sua carriera e incrinando in questa stagione un rapporto che, nonostante tutto, ha visto il tedesco amare la Ferrari ed essere a sua volta amato dal popolo in rosso.

Un amore, tra Vettel e la Rossa, che è stato forte e travolgente per quattro lunghi anni. Il suo arrivo nel 2015 doveva essere una svolta per la Ferrari, a digiuno di Mondiali dal successo di Raikkonen di otto anni prima; lo strapotere della Mercedes nell’era ibrida ha però messo il pilota tedesco in costante inseguimento, risultando fino al 2018 solo un’alternativa, forse la più convincente, alla condotta di gara delle vetture tedesche. Nonostante gli ultimi due anni in rosso non siano stati fortunati e le sconfitte brucianti nel 2017 e nel 2018 dovute a errori tecnici e anche del pilota, il nome di Vettel resterà nella storia della scuderia di Maranello, con 14 vittorie (terzo posto assoluto dietro a Schumacher e Lauda) e 55 podi in 118 gare, per un totale di 1400 punti conquistati.

Sky Sport ha voluto ripercorrere con un video tutte le gesta del pilota tedesco in Ferrari, che dal prossimo anno vestirà la tuta dell’Aston Martin (l’odierna Racing Point) al posto di Sergio Perez, affiancando Lance Stroll; il suo posto a Maranello verrà preso da Carlos Sainz Jr. proveniente dalla McLaren. Mettetevi comodi e gustatevi le gesta di un pilota che, nonostante tutto, ha dimostrato di essere davvero affezionato alla casa italiana.

VIDEO SEBASTIAN VETTEL SALUTA LA FERRARI AD ABU DHABI: TUTTE LE EMOZIONI CON LA ROSSA





Foto: LaPresse