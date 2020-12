Triathlon: Alessandro Bottoni è il nuovo direttore tecnico della FITRI

Alessandro Bottoni è il nuovo Direttore Tecnico della FITRI, la Federazione Italiana Triathlon. Il romano assumerà questo incarico dall’inizio del nuovo anno, prendendo il posto di Joel Filliol, a cui non è stato rinnovato il contratto. Una decisione presa da Consiglio federale e dal Presidente Luigi Bianchi, che hanno deciso di affidare ad un nuovo DT la guida della nazionale in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Sarà proprio questo il grande obiettivo di Bottoni nel 2021. Il tecnico romano ha partecipato da atleta ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, quando il triathlon fece il suo debutto nel programma olimpico. Bottoni seguirà da vicino gli azzurri e la loro preparazione in vista dell’appuntamento a cinque cerchi in Giappone.

Loading...

Loading...

Questo il comunicato della FITRI: “Cogliendo l’occasione per augurare il più sincero “in bocca al lupo” al nuovo Direttore Tecnico, annunciamo che giunge al termine il rapporto con Joel Filliol, Olympic Performance Director in scadenza di contratto. L’impronta di Filliol ha consentito di elevare lo spessore del Triathlon italiano a livello internazionale e ha avviato gli atleti e lo staff tecnico verso un processo di crescita che, siamo certi, proseguirà con successo nelle prossime stagioni”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TRIATHLON

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo