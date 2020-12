Tournée 4 Trampolini 2021: quando inizia? Date, programma, calendario, orari, tv

In tedesco, dire Vierschanzentournee vuol dire una settimana abbondante di passione, dove, in condizioni normali, le quattro località storiche del salto con gli sci si riempiono di gente. Stavolta non sarà così, ma il fascino dei Quattro Trampolini resta lì, intatto.

Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen. In queste città si annidano i sogni di chi vuole succedere a Dawid Kubacki, che l’anno scorso ha vinto tra una certa sorpresa, almeno per quel che dicevano i pronostici della vigilia. Dopo gli anni dei domini esclusivi di Kamil Stoch e Ryoyu Kobayashi, è tornata la grande incertezza, che è il sale della tournée. In questo intermezzo tra 2020 e 2021 a entrare da favorito d’obbligo è il norvegese Halvor Egner Granerud, che sta facendo letteralmente fuoco e fiamme in Coppa del Mondo. Dal 2007 un norvegese non vince: allora ce la fece Anders Jacobsen.

La Tournée dei Quattro Trampolini partirà lunedì 28 dicembre da Oberstdorf e finirà mercoledì 6 gennaio a Bischofshofen. Sarà possibile seguire tutte le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i canali televisivi di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021: PROGRAMMA

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

Ore 16.30 Qualificazioni HS137 Oberstdorf

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 16.30 Gara HS137 Oberstdorf

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

VENERDÌ 1 GENNAIO

Ore 14.00 Gara HS142 Garmisch-Partenkirchen

SABATO 2 GENNAIO

Ore 13.30 Qualificazioni HS130 Innsbruck

DOMENICA 3 GENNAIO

Ore 13.30 Gara HS130 Innsbruck

MARTEDÌ 5 GENNAIO

Ore 16.30 Qualificazioni HS142 Bischofshofen

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

Ore 16.45 Gara HS142 Bischofshofen

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

