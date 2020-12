Tournée 4 Trampolini 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Archiviata la tappa di Coppa del Mondo a Engelberg, è arrivato il momento di proiettarci al secondo evento clou della stagione (dopo i recenti Mondiali di volo di Planica) per quanto riguarda il salto con gli sci maschile. Tra una settimana esatta scatterà infatti la 69ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini, competizione multi-stage valevole per la Coppa del Mondo che si disputerà tra Germania e Austria nelle località di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Il polacco Dawid Kubacki andrà a caccia di un difficile back-to-back, ma i favoriti d’obbligo della vigilia sono altri.

Il programma della manifestazione si aprirà lunedì 28 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf, mentre l’ultimo atto andrà in scena mercoledì 6 gennaio 2021 con la gara di Bischofshofen. Tutti i salti della kermesse (incluse le qualificazioni) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del grande spettacolo della Tournée. Di seguito il calendario completo della Tournée dei 4 Trampolini 2021:

CALENDARIO TOURNEE’ 4 TRAMPOLINI 2021

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

ore 16.30 Qualificazioni HS137 Oberstdorf

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

ore 16.30 Gara HS137 Oberstdorf

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

VENERDÌ 1 GENNAIO

ore 14.00 HS142 Garmisch-Partenkirchen

SABATO 2 GENNAIO

ore 13.30 Qualificazioni HS130 Innsbruck

DOMENICA 3 GENNAIO

ore 13.30 HS130 Innsbruck

MARTEDÌ 5 GENNAIO

ore 16.30 Qualificazioni HS142 Bischofshofen

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

ore 16.45 HS142 Bischofshofen

Foto: Lapresse