Tournée 4 Trampolini 2021: il calendario e le date. Programma, orari, tv

Mancano ormai solo due giorni all’inizio della 69ma Tournée dei Quattro Trampolini, in programma da lunedì 28 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021. Si tratta del secondo grande evento stagionale per quanto riguarda il salto con gli sci maschile, dopo aver disputato il recupero dei Campionati Mondiali di volo a Planica (inizialmente previsti a marzo). Il polacco Dawid Kubacki va a caccia del bis, dopo la clamorosa affermazione della scorsa edizione, ma i grandi favoriti della vigilia sono il norvegese Halvor Egner Granerud ed il tedesco Markus Eisenbichler.

Si parte lunedì 28 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf, mentre l’ultimo atto della manifestazione andrà in scena mercoledì 6 gennaio 2021 a Bischofshofen. Tutti i salti della kermesse (incluse le qualificazioni) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle gare con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del grande spettacolo della Tournée. Di seguito il calendario completo della Tournée dei 4 Trampolini 2021:

CALENDARIO TOURNEE’ 4 TRAMPOLINI 2021

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

ore 16.30 Qualificazioni HS137 Oberstdorf

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

ore 16.30 Gara HS137 Oberstdorf

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

VENERDÌ 1 GENNAIO

ore 14.00 HS142 Garmisch-Partenkirchen

SABATO 2 GENNAIO

ore 13.30 Qualificazioni HS130 Innsbruck

DOMENICA 3 GENNAIO

ore 13.30 HS130 Innsbruck

MARTEDÌ 5 GENNAIO

ore 16.30 Qualificazioni HS142 Bischofshofen

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

ore 16.45 HS142 Bischofshofen

