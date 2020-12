Tennis, Ranking WTA (14 dicembre 2020): Camila Giorgi e Martina Trevisan perdono una posizione

Ancora qualche torneo (categoria ITF) come quelli dell’ultima settimana negli Emirati Arabi Uniti e poi il circuito femminile andrà definitivamente in vacanza. Non è cambiata la Top-10 del ranking mondiale WTA con Ashleigh Barty che ha chiuso l’anno in testa alla classifica (8717) davanti a Simona Halep (7255) e Naomi Osaka (5780).

In casa Italia da segnalare la posizione persa da Camila Giorgi e Martina Trevisan: la marchigiana resta la miglior azzurra al 76° posto, mentre la toscana è ora la nuova numero 85 del mondo. In Top-100 è presente anche Jasmine Paolini.

Top 10 WTA (Ranking al 14.12.2020)

1 Ashleigh Barty (Australia) 8717

2 Simona Halep (Romania) 7255

3 Naomi Osaka (Giappone) 5780

4 Sofia Kenin (USA) 5760

5 Elina Svitolina (Ucraina) 5260

6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205

7 Bianca Andreescu (Canada) 4555

8 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4516

9 Kiki Bertens (Paesi Bassi) 4505

10 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4220

Italiane nella Top-200 (Ranking al 14.12.2020)

76 Camila Giorgi 958

85 Martina Trevisan 879

96 Jasmine Paolini 785

131 Sara Errani 584

132 Elisabetta Cocciaretto 583

167 Giulia Gatto-Monticone 432

189 Martina Di Giuseppe 354

Foto: LaPresse