Jannik Sinner ha concluso nel migliore dei modi la propria annata. L’altoatesino, a Sofia, ha centrato il successo del primo torneo ATP diventando il più giovane giocatore italiano a ottenere questo risultato. Un riscontro frutto della grande crescita dell’azzurrino, seguito con grande attenzione e professionalità da Riccardo Piatti e dal suo staff.

Attualmente, n.37 del mondo, il classe 2001 del Bel Paese si sta preparando in vista di quel che sarà, avendo come obiettivo l’arrivare pronto agli Australian Open 2021, previsti dall’8 al 21 febbraio. Il suo programma prenderà il via da Antalya il 5 gennaio e poi uno dei due tornei ATP 250 che si disputeranno a Melbourne poco prima dello Slam australiano.

Questo è quanto ha riferito Riccardo Piatti in un’intervista al sito della FIT, in merito ai programmi del suo pupillo: “Io andrò direttamente a Melbourne, perché poi in Australia dovremo rimanere parecchio. E seguirò ancora io Jannik nei successivi tornei europei indoor. Poi vedremo. Ad Antalya andranno Dalibor Sirola e Andrea Volpini. Il team dipende sempre molto dai momenti e dalla sua condizione vista a 360 gradi“.

Ha destato, inoltre, grande curiosità la scelta di Rafael Nadal, che si allenerà per una settimana intera con Sinner. Il tennista italiano potrà quindi confrontarsi con continuità con uno dei migliori giocatori della storia di questo sport: “Credo che per Sinner poter vedere la preparazione di uno Slam fatta da uno che ne ha vinti 20, sia un’esperienza fondamentale“, le parole di Piatti.

