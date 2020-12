Tennis, Felix Auger-Aliassime: “In futuro voglio vincere uno Slam. Il doppio mi aiuta a migliorare”

Felix Auger-Aliassime ha rimandato ancora di un anno la conquista del suo primo titolo ATP. Il giovane tennista canadese ha giocato già sei finali in carriera, ma non è mai riuscito a vincerne una. Anche in questa stagione sono state tre le finali raggiunte, ma l’attuale numero 21 della classifica mondiale ha sempre perso. Il nativo di Montreal, però, reputa il suo 2020 comunque positivo, come traspare dall’intervista a We Are Tennis: “È stato molto positivo in termini di risultati. Ho raggiunto la finale a Marsiglia, Rotterdam e Colonia. Ho anche ottenuto il miglior risultato in un Grande Slam, con l’ottavo agli US Open”.

Una stagione che ha visto il canadese scendere in campo molte volte anche in doppio. Una scelta sicuramente atipica per un giocatore dalla sua classifica, ma che lui spiega così: “Faceva parte del mio piano da gennaio. E’ molto educativo anche per il singolare. Giocare due partite nello stesso giorno è la migliore esperienza fisica possibile. Inoltre, essendo una partita da competizione, il doppio è il miglior modo per allenarsi. E’ positivo per il mio tennis, mi permette di lavorare sul servizio, sulla risposta, sul gioco di volo e sulla precisione dei miei colpi”.

Auger-Aliassime è molto carico per il suo futuro e ha gli obiettivi molto chiari: “Voglio diventare un giocatore migliore e vincere un titolo in uno Slam”.

Foto: LaPresse