Tennis, Andy Murray rinuncia al torneo di Delray Beach: lo scozzese vuol evitare rischi in vista degli Australian Open 2021

Niente torneo di Delray Beach per lo scozzese Andy Murray. Il tennista britannico, infatti, aveva ricevuto una wild card dall’organizzazione dell’evento negli Stati Uniti, previsto dal 7 al 13 gennaio. Tuttavia, dopo un’attenta riflessione, Andy ha deciso di rinunciare all’esperienza americana per pensare direttamente agli Australian Open, previsti in via eccezionale dall’8 al 21 febbraio.

Le motivazioni che hanno portato a questa scelta, come riportato dalla BBC, riguardano i rischi connessi agli spostamenti per la pandemia e i protocolli da rispettare. Pertanto, Murray vuol limitare al meglio ogni complicanza in vista del viaggio a Melbourne, dal momento che i giocatori dovranno sottoporsi a una serie di test e a due settimane di quarantena.

La presenza dell’ex n.1 del mondo, cinque volte finalista nel Major australiano, è stata garantita anche in questo caso da un invito dal momento che lo scozzese non avrebbe avuto la classifica (numero 122 del mondo attualmente) per essere parte del torneo nel main draw. Giova ricordare l’apparizione (ultima) del 2019, quando il tre volte vincitore di Slam uscì al primo turno, credendo che quella sarebbe stata la sua ultima partita della carriera in terra australiana (sconfitta in cinque set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut).

In questo 2020 Murray è stato in grado di giocare solo sette partite ufficiali per via di alcuni problemi fisici e anche ovviamente per la sospensione del tour.

Foto: LaPresse