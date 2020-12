Sport invernali, cancellate le gare pre-olimpiche di Pechino 2022. Niente eventi in Cina nei prossimi mesi

Sono state annullate tutte le manifestazioni sportive internazionali che avrebbero avuto funzione di test in vista delle Olimpiadi di Pechino 2022. Queste competizioni si sarebbero svolte nei primi mesi del 2021. La FIS, d’intesa con il CIO e con il Comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici, ha preso questa decisione in seguito alle limitazioni ai viaggiatori imposte dalle autorità cinesi a causa del Covid-19. Si tratta di una serie di competizioni inserite in calendario per permettere agli atleti di provare ii siti in gara in vista della rassegna a cinque cerchi. Di seguito gli appuntamenti cancellati.

Mondiali di snowboard e Mondiali di sci freestyle (18-28 febbraio)

Coppa del Mondo di salto con gli sci (10-14 febbraio)

Coppa del Mondo di combinata nordica (12-14 febbraio)

Coppa del Mondo di sci alpino femminile (24-28 febbraio)

Coppa del Mondo di sci di fondo (19-21 marzo)

Loading...

Loading...

La FIS è ora al lavoro per trovare nuove sedi dove ospitare questi eventi che non potranno andare in scena in Cina. I lavori di preparazione delle Olimpiadi 2022 proseguono comunque senza sosta e si spera che tra 14 mesi si possa regolarmente gareggiare per le medaglie a cinque cerchi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo