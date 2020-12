Sport in tv oggi (sabato 5 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 5 dicembre, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il rugby con l’Autumn Nations Cup, oltre a F1, rally, basket, basket femminile, volley, volley femminile, golf e sport invernali.

SPORT IN TV SABATO 5 DICEMBRE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

07.30 Golf, European Tour: Dubai Championship – Golf TV, in differita su Eurosport 2 dalle 17.50

08.30 Golf, European Tour: South African Open

08.35 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni femminili moguls

09.25 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: doppio maschile – fil-luge.org

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Santa Caterina Valfurva: slalom gigante maschile, prima manche – RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: Super-G femminile – RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player, Eurovision Sports Live – CANCELLATA

11.40 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni maschili moguls

12.15 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: singolo femminile – fil-luge.org

13:00 Rugby, Autumn Nations Cup: Georgia-Fiji – SportMediaset.it

13.20 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti II: 12.5 km inseguimento maschile – Eurosport 2, Eurosport Player, Eurovision Sports Live

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Santa Caterina Valfurva: slalom gigante maschile, seconda manche – RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player

14.30 Rally Monza – RaiSport+HD, RaiPlay

15.00 F1, GP Sakhir: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, SkyGo, NowTV

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Empoli – LBF TV

15.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: moguls donne

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Lazio – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

15:15 Rugby, Autumn Nations Cup: Irlanda-Scozia – SportMediaset.it

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti II: 4×6 km staffetta femminile – Eurosport 1, Eurosport Player, Eurovision Sports Live

15.25 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: moguls uomini

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil: HS134 maschile – Eurosport 1, Eurosport Player

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Bergamo – LVF TV

17:45 Rugby, Autumn Nations Cup: Galles-Italia – Canale 20, Mediaset Play, SportMediaset.it

18:00 F1, GP Sakhir: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, SkyGo, NowTV

18.00 Volley, SuperLega: Ravenna-Civitanova – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Torino – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, SkyGo, NowTV

18:30 Basket femminile, Serie A1: Vigarano-Venezia – LBF TV

20.00 Golf, PGA Tour: Mayakoba Golf Classic – Golf TV

20:00 Basket, Serie A: Brescia-Fortitudo Bologna – Eurosport 2, Eurosport Player

20.30 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Bologna – DAZN1, DAZN

Foto: LaPresse