Sport in tv oggi (giovedì 31 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ultimo giorno dell’anno con qualche evento sportivo all’orizzonte. Non mancherà lo sport a stelle e strisce, con le partite della NBA, il calcio della Liga spagnola, mentre per rimanere in Europa c’è grande attesa per le qualificazioni della tappa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) dei Quattro Trampolini. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo e come seguire in tv e streaming, di questo giovedì 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell’anno.

PROGRAMMA EVENTI SPORTIVI DI OGGI, giovedì 31 dicembre 2020

Ore 1.30 BASKET, NBA – Boston Celtics-Memphis Grizzlies – diretta su Sky Sport NBA (206)

Ore 13.50 SALTO CON GLI SCI – 4 Trampolini: qualificazioni Garmisch – diretta su Eurosport1 (210) e DAZN

Ore 14.00 CALCIO, Liga – Athletic Bilbao – Real Sociedad – diretta su DAZN

Ore 16.15 CALCIO, Liga – Osasuna – Alaves – diretta su DAZN

Ore 21.00 BASKET, NBA – Indiana Pacers-Cleveland Cavs – diretta su Sky Sport NBA (206)

