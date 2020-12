Sci di fondo, botto Norvegia: niente Tour de Ski 2021

La Norvegia non disputerà il Tour de Ski 2021 di sci di fondo. La notizia rimbalza dalle pagine della Federazione norvegese, che è la prima delle scandinave ad andare oltre la rinuncia alle tappe di Coppa del Mondo a Davos e Dresda, con Svezia e Finlandia a loro volta attese a una decisione nel giro di tre giorni.

Non è una decisione che giunge nuova, anzi nell’aria si sentiva molto chiara la possibilità che una rinuncia norvegese potesse arrivare. Così il responsabile del fondo Espen Bjervig: “I viaggi tra Paesi in Europa durante una pandemia comportano ancora un rischio di infezione inaccettabilmente alto. La salute degli atleti e del personale di supporto è la nostra priorità più importante. Il rischio insito nell’esporre una squadra al Covid pesa pesantemente sulla decisione di non partecipare al Tour de Ski. L’obiettivo principale per lo sci di fondo in questa stagione sono i Mondiali“.

Il nodo del contendere è soprattutto legato alla riduzione delle tappe o, quantomeno, alla creazione di una bolla in un’unica località: opzioni, queste, che sono state respinte dalla FIS, che ha confermato Val Mustair, Dobbiaco e Lago di Tesero in Val di Fiemme in un momento forse mai così complicato per lo sci di fondo, che di problemi ne lamenta parecchi, e non soltanto per la rinuncia norvegese al Tour de Ski.

Foto: LaPresse