Sci alpino, quando si svolgono le prossime gare? Programma degli slalom di Zagabria, orari, tv

Le tappe di Bormio e Semmering hanno ufficialmente fatto calare il sipario sul tribolatissimo 2020, anche per il Circo Bianco dopo le gare cancellate al termine della scorsa stagione e un avvio non senza difficoltà in questi ultimi mesi, tra protocolli legati al Covid-19 e gare, ovviamente, che vengono disputate senza la presenza di pubblico al parterre. La Coppa del Mondo di sci alpino, infatti, tornerà in azione solamente nell’anno nuovo e, come tradizione, lo farà in quel di Zagabria.

Le nevi croate faranno da scenario per due slalom (uno per comparto) sulla pista denominata Crveni Spust che sovrasta la capitale. Si inizierà domenica 3 gennaio con la gara femminile, mentre mercoledì 6 toccherà agli uomini. Un appuntamento ormai tradizionale nel quale non manca mai lo spettacolo.

IN TV – La trasferta di Zagabria sarà trasmessa in diretta su Eurosport e RaiSport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2020-2021

Domenica 3 gennaio

Ore 12.30 prima manche slalom femminile

Ore 16.00 seconda manche slalom femminile

Mercoledì 6 gennaio

Ore 12.15 prima manche slalom maschile

Ore 15.30 seconda manche slalom maschile

Foto: Lapresse