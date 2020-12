Sci alpino, in Val d’Isere tocca finalmente agli uomini-jet. Paris ed Innerhofer a caccia del podio

Si apre finalmente in Val d’Isere la stagione della velocità. Primo weekend di Coppa del Mondo dedicato completamente agli uomini-jet, con la speranza che il meteo possa essere clemente nel fine settimana. Le condizioni non sono favorevoli, con nevicate previste anche nei prossimi giorni e che hanno portato gli organizzatori a stravolgere il programma originale: sabato si terrà il superG, mentre domenica si correrà in discesa.

Fari puntati sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che nella prima prova cronometrata ha dimostrato subito di avere un ottimo feeling con la pista francese. Il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo è l’unico ad aver spinto tra i big, dominando la prova. Kilde sa che è un weekend molto importante in ottica classifica generale, con l’obiettivo di guadagnare molti punti sui due leader Alexander Pinturault e Marco Odermatt, con quest’ultimo però che sa andare bene nella velocità e può essere tra i grandi protagonisti in superG.

Velocità che non si vede in quel della Val d’Isere dal 2016, quando fece doppietta Kjetil Jansrud, con il norvegese che è tra i favoriti per entrambe le gare del weekend. Tra gli uomini da battere c’è ovviamente lo svizzero Beat Feuz, in particolare in discesa libera, ma non si possono nemmeno dimenticare gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. Dalla prova, poi, sono risultati particolarmente in forma i padroni di casa della squadra francese, con tre atleti tra i primi quattro.

Le gare della Val d’Isere segnano anche l’importante ritorno in pista di Dominik Paris. L’altoatesino si riaffaccia al cancelletto di partenza dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso gennaio. C’è grande curiosità sullo stato fisico di Paris, che si candida ad essere comunque uno dei papabili al podio, come nel 2016 quando giunse terzo in supergigante. In casa Italia si punta molto anche su Christof Innerhofer, che vuole vivere una stagione da protagonista per arrivare al meglio ai Mondiali di Cortina.

Foto: LaPresse