Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isére 2020: confermate discesa e SuperG

Buone nuove dalla Francia, in chiave Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. La FIS infatti ha annunciato, dopo il sopralluogo effettuato oggi, disco verde per le gare in programma a Val d’Isére per sabato 12 e domenica 13 dicembre. Una discesa libera e un SuperG sulla pista Oreiller-Killy che sono stati dunque confermati e apriranno la battaglia nelle discipline veloci.

La settimana successiva (19 e 20 dicembre) sulle stesse nevi sono in programma le stesse gare valide per la Coppa del Mondo al femminile.

Foto: Lapresse