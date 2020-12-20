Sci alpinismo, Coppa del Mondo Adamello 2020: Federico Nicolini precede Robert Antonioli

Si è conclusa la vertical race valida per la Coppa del Mondo di sci alpinismo: all’Adamello poker azzurro nella categoria senior maschile con Federico Nicolini davanti a Robert Antonioli, Davide Magnini e Michele Boscacci. Di seguito tutti i risultati odierni, va ricordato che le classifiche mondiali rispecchiano i risultati odierni.
Vertical Race Long Senior Maschile
1 Italy ITA NICOLINI, Federico 00:23:40 100
2 Italy ITA ANTONIOLI, Robert 00:23:49 90
3 Italy ITA MAGNINI, Davide 00:23:54 81
4 Italy ITA BOSCACCI, Michele 00:24:06 73
6 Italy ITA OBERBACHER, Alex 00:24:16 60
8 Italy ITA PRANDI , Andrea 00:24:24 54
11 Italy ITA GUICHARDAZ, Sebastien 00:24:41 45
22 Italy ITA MAGUET, Nadir 00:25:13 29
23 Italy ITA BOFFELLI, William 00:25:15 28
33 Italy ITA EYDALLIN, Matteo 00:25:51 18
35 Italy ITA LENZI, Damiano 00:26:00 16
42 Italy ITA CANCLINI, Nicolò Ernesto 00:26:29 9
44 Italy ITA ROSSI, Giovanni 00:26:34 7
Vertical Race Long Senior Femminile
1 France FRA GACHET MOLLARET, Axelle 00:28:56 100
2 Sweden SWE ALEXANDERSSON, Tove 00:29:21 90
3 Switzerland SUI KREUZER, Victoria 00:29:40 81
4 Italy ITA VERONESE, Ilaria 00:30:13 73
8 Italy ITA DE SILVESTRO, Alba 00:31:27 54
9 Italy ITA COMPAGNONI, Giulia 00:31:31 51
14 Italy ITA MURADA, Giulia 00:32:23 39
16 Italy ITA FELICETTI, Giorgia 00:32:33 35
18 Italy ITA MARTINI, Mara 00:33:01 33
Vertical Race Long Espoir Maschile
1 Italy ITA PRANDI , Andrea 00:24:24 100
2 Switzerland SUI GAY, Aurelien 00:24:34 90
3 Italy ITA GUICHARDAZ, Sebastien 00:24:41 81
10 Italy ITA ROSSI, Giovanni 00:26:34 48
Vertical Race Long Espoir Femminile
1 Italy ITA MURADA, Giulia 00:32:23 100
2 Italy ITA FELICETTI, Giorgia 00:32:33 90
3 France FRA POLLET VILLARD, Marie 00:35:47 81
Vertical Race Long Junior Maschile
1 Austria AUT VERBNJAK, Paul 00:25:24 100
2 Spain ESP PEREZ ANGLES, Albert 00:25:34 90
3 Switzerland SUI BUSSARD, Robin 00:26:00 81
6 Italy ITA TOMASONI, Luca 00:26:13 60
11 Italy ITA SOSTIZZO, Matteo 00:26:57 45
18 Italy ITA FESTINI PURLAN, Pietro 00:27:13 33
Vertical Race Short Junior Femminile
1 Germany GER NIEDERMAIER, Antonia 00:17:58 100
2 Italy ITA BERTOLINA, Samantha 00:18:37 90
3 Italy ITA MORESCHINI, Lisa 00:19:03 81
10 Italy ITA BERRA, Silvia 00:22:16 48
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