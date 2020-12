Salto con gli sci, Mondiali volo Planica 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario

Primo vero appuntamento chiave della stagione per quanto riguarda il salto con gli sci maschile, con Planica che si appresta ad ospitare da giovedì 10 a domenica 13 dicembre 2020 la 26ma edizione dei Campionati Mondiali di volo. Si profilano quattro giornate estremamente spettacolari sul trampolino di volo sloveno, in cui gli atleti più forti del circuito maggiore si daranno battaglia per le medaglie nella gara individuale e nella prova a squadre. Grande attesa anche per capire se qualcuno riuscirà ad attaccare il record del mondo ufficiale detenuto da Stefan Kraft, capace di atterrare regolarmente a quota 253,5 m in quel di Vikersund nel 2017.

Le qualificazioni e tutte le serie di gara del Mondiale di volo 2020 verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Eurosport Player. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei Campionati Mondiali 2020 di volo con gli sci a Planica:

CALENDARIO MONDIALI VOLO CON GLI SCI 2020

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

ore 16.00 Qualificazioni (diretta tv su Eurosport 2 e live streaming su Eurosport Player)

VENERDÌ 11 DICEMBRE

ore 16.00 Prima e seconda serie (diretta tv su Eurosport 1 e live streaming su Eurosport Player)

SABATO 12 DICEMBRE

ore 16.00 Terza e quarta serie (diretta tv su Eurosport 1 e live streaming su Eurosport Player)

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 16.00 Gara a squadre (diretta tv su Eurosport 1 e live streaming su Eurosport Player)

