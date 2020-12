Rugby: l’Argentina sospende tre giocatori per commenti xenofobi

La nazionale argentina di rugby non potrà contare su tre giocatori per le prossime sfide, tra le quale quella con l’Australia che chiude il Tri Nations 2020. I Pumas dovranno fare a meno del loro capitano Pablo Matera e di altri due componenti della rosa, che sono stati sospesi per alcuni commenti discriminatori e xenofobi sui social network.

La UAR (la federazione argentina) ha annunciato che la commissione federale è stata incaricata di aprire un procedimento nei confronti dei giocatori Pablo Matera, Guido Petti e Santiago Socino. I commenti sotto inchiesta sono stati pubblicati nel periodo tra il 2011 ed il 2013.

Loading...

Loading...

Questo il comunicato: “L’Unione argentina del rugby respinge fermamente i commenti discriminatori e xenofobi postati dai membri dei Pumas sui social”, ha detto la federazione in un comunicato. In quei tweet Matera parlava di investire persone di colore con la sua auto e denigrava boliviani e paraguaiani. La federazione ha riconosciuto di dover agire, anche se queste pubblicazioni sono vecchie e non rispecchiano l’integrità personale che i tre hanno mostrato nei colori dell’Argentina”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS