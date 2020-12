Nuoto, Silvia Di Pietro positiva al Covid-19: altro caso dopo gli Assoluti a Riccione

“Purtroppo oggi sono risultata positiva al Covid-19. Domenica, dopo il 10° giorno di isolamento volontario dal contatto ai campionati italiani, ho fatto un tampone antigienico che è risultato negativo ma nell’arco della giornata ho iniziato a non sentirmi bene e la sera stessa avevo la febbre alta. Oggi ho ripetuto il tampone e, ahimè, è risultato positivo. Sono ovviamente provata fisicamente e rammaricata… ma verranno giorni migliori…“.

Con queste parole Silvia Di Pietro, velocista di punta della Nazionale italiana di nuoto, ha annunciato la sua positività al famigerato Coronavirus. Una situazione che purtroppo non stupisce più di tanto nelle selezione del Bel Paese, visti i casi poco dopo gli Assoluti invernali a Riccione di Elena Di Liddo, Benedetta Pilato, Ilaria Bianchi, Filippo Magnini e di Martina Carraro.

Un contesto spiacevole, che la stessa Di Pietro aveva sottolineato in un post sui social, poco dopo le notizie che arrivavano sui positivi menzionati: “Sono triste perché molti miei amici si sono ammalati e perché non potrò festeggiare il Natale con i miei genitori. Tuttavia sono anche arrabbiata… tutti gli sforzi fatti in questi mesi rischiano di diventare inutili solo perché si è consumato un pasto in albergo durante le gare. Sperando il meglio, per tutti, mi auguro che quello che è successo serva da insegnamento per l’organizzazione delle prossime competizioni. Al momento non si è fatto per niente un buon lavoro“, le considerazioni dell’azzurra.

