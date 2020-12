Nuoto, Filippo Magnini torna in gara nel weekend. In vasca nelle qualificazioni ai Campionati Lombardi, col sogno Olimpiadi

Filippo Magnini tornerà in gara nel weekend. Il 38enne sarà impegnato nelle qualificazioni ai campionati regionali lombardi, una tappa obbligatoria per qualificarsi ai Campionati Italiani Assoluti e provare a strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero aveva annunciato il suo rientro agonistico alcune settimane fa e ora è arrivato il momento di ributtarsi in acqua a Milano.

Le prove del weekend rappresentano un gradito ritorno di uno degli uomini di punta della Nazionale Italiana degli ultimi tre lustri, dopo tre anni di assenza il pesarese tornerà in vasca con l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio. Diventato papà di Mia da poche settimane, avuta dalla compagna Giorgia Palmas, Filippo Magnini sembra essere molto carico per questa nuova avventura come ha svelato sui social: “Sono tornato. Sono passato attraverso il buio, ho quasi toccato il fondo ma tutto ciò mi ha dato motivazioni”.

Foto: Lapresse