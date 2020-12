Nuoto, Elena Di Liddo ufficialmente positiva al Covid-19: Martina Carraro e Benedetta Pilato in isolamento preventivo

Novità poco gradite arrivano dal mondo del nuoto italiano. Nella serata di ieri la voce che circolava su una possibile positività di Elena Di Liddo al Covid-19, atleta di riferimento della farfalla italiana, sono state purtroppo confermate.

L’atleta pugliese del Circolo Canottieri Aniene, che ha preso parte agli Assoluti invernali di nuoto andati in scena a Riccione dal 17 al 19 dicembre, è risultata positiva al tampone molecolare a cui si è sottoposta. Una situazione molto delicata dal momento che si temono conseguenze relativamente ad altri contagi da parte di altri atleti.

In maniera particolare, Martina Carraro e Benedetta Pilato, che hanno condiviso con Elena spazi comuni nello stesso hotel, pranzi durante i quali non viene indossata la mascherina e spostamenti per raggiungere l’impianto romagnolo, sono in isolamento volontario. I crismi dell’ufficialità ci sono stati con quanto riferito da Carraro in una storia Instagram: “Sono preoccupata, ho ricevuto pochi minuti fa una notizia che non avrei voluto ricevere. Elena Di Liddo è risultata positiva al Covid. Siamo state insieme nello stesso hotel, durante il pranzo e in auto. Spero che il distanziamento e la mascherina siano stati sufficienti. Adesso sono in quarantena preventiva in attesa di fare il tampone che ho programmato per martedì“, ha rivelato l’atleta ligure.

Giova precisare che Di Liddo, come tutti i nuotatori e i tecnici presenti agli Assoluti, era stata sottoposta preventivamente al tampone risultato negativo, ma evidentemente vi era un’incubazione che ancora non poteva essere rilevata. Si spera per l’atleta pugliese che il tutto si esaurisca nel modo migliore possibile e nello stesso tempo che non si crei una situazione di focolaio, come purtroppo è accaduto nel collegiale a Livigno alcune settimane fa.

Foto: Lapresse