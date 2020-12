Milan-Parma oggi: probabili formazioni, orario, tv, su che canale vederla

La capolista Milan tornerà in campo questa sera, 13 dicembre, alle ore 20.45 contro il Parma. I ragazzi di Stefano Pioli saranno chiamati a dare continuità ad una serie positiva molto lunga in campionato, dove non ha mai perso in questa stagione. Il tecnico dei rossoneri dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con un infortunio.

Pioli si affiderà come sempre al 4-2-3-1 con ovviamente Donnarumma tra i pali, al centro della difesa Gabbia e capitan Romagnoli mentre sulle fasce ci saranno Calabria e Theo Hernandez. A protezione della linea difensiva la coppia composta da Kessiè e Bennacer mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz agiranno alle spalle dell’unica punta Rebic.

Fabio Liverani risponderà con il 4-3-1-2 con Sepe in porta, Busi, Bruno Alves, Osorio e Iacoponi a comporre la linea di difesa, Hernani, Scozzarella, Kurtic in mediana con Brunetta che dovrebbe giocare alle spalle della coppia d’attacco composta da Cornelius e Gervinho.

La sfida tra Milan-Parma, valevole per l’11ma giornata del campionato di Serie A, si giocherà questa sera alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, e in streaming su Sky Go e Now Tv.

MILAN-PARMA: PROGRAMMA E ORARIO

DOMENICA 13 DICEMBRE

Ore 20.45 Milan-Parma

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.