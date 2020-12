Inter-Shakhtar Donetsk: le quote per le scommesse. Nerazzurri favoriti, poco quotato il biscotto tra Real e ‘Gladbach

Questa sera (ore 21.00) l’Inter affonterà lo Shakhtar Donetsk nell’ultiima partita della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro e sono ancora in corsa per qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Antonio Conte sono obbligati a vincere contro la compagine ucraina e contestualmente devono sperare che Borussia Moenchengladbach e Real Madrid non pareggino nello scontro diretto. Un pareggio al Santiago Bernabeu, abbinato a un successo dei nerazzurri, promuoverebbe a braccetto i tedeschi e gli spagnoli, eliminando appunto la formazione italiana e gli ucraini.

Al momento la classifica del gruppo B recita così: Borussia Moenchengladbach 8 punti, Shakhtar Donetsk 7 punti, Real Madrid 7 punti, Inter 5 punti. Romelu Lukaku e compagni devono assolutamente imporsi e le quote delle scommesse sono decisamente in loro favore: la posta si aggira tra 1.20 e 2.00 a seconda delle varie agenzie, il pareggio è dato attorno a 6.00, una vittoria degli ospiti è quotata anche sopra a 9. L’Inter dovrà necessariamente ascolta la radiolina e sperare che non ci sia un biscotto in terra iberica, biscotto di cui i bookmakers non sono per nulla certi: è quotato a 3.90, contro 1.60 della vittoria del Real Madrid e 5.50 per il successo del ‘Gladbach. Anche perché il biscotto potrebbe penalizzare il Real Madrid, eliminato in caso della vittoria dello Shakhtar a San Siro.

