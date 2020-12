Ginnastica in Festa 2020, lo show della Polvere di Magnesio in Italia: le gare amatoriali a Rimini fino all’8 dicembre

L’emergenza sanitaria non ha fermato “Ginnastica in Festa 2020”, la tradizionale kermesse riservata alle gare di tutto il settore amatoriale della ginnastica in Italia. L’evento è solitamente in programma all’inizio dell’estate, ma era a suo tempo stato rinviato a causa della pandemia. La Fiera di Rimini aprirà le porte da venerdì 4 a martedì 8 dicembre, durante il lungo ponte dell’Immacolata. Sarà tutto diverso rispetto al solito, l’accesso sarà limitato esclusivamente ai possessori di tessera FGI e ovviamente vigeranno gli obbligo di rispettare il distanziamento sociale e di indossare la mascherina. La manifestazione non sarà aperta al pubblico e non sarà allestito alcun villaggio commerciale, in ottemperanza a questo previsto dal DPCM attualmente in vigore.

Questa Winter Edition regalerà comunque grandi emozioni. Parteciperanno i ginnasti e le ginnaste impegnati nei Campionati Gold e Silver delle sezioni di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica, Acrobatica e Teamgym, nel campionato individuale e nella Coppa Italia di Parkour, insieme ad esibizioni di Ginnastica per Tutti. Sono Previste anche numerose attività messe a disposizione dal settore Salute e Fitness della FGI: Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym. Saranno inoltre allestite un’Area Acrobatica e una zona dedicata alla dimostrazione del Parkour-Gym.

I numeri dello scorso anno erano stati esorbitanti: 10 giorni di gare, circa 19.000 atleti partecipanti, oltre 2.500 tecnici e 300 giudici. Avevano presenziato anche le Fate e Vanessa Ferrari nelle vesti di ospiti speciali. I numeri del 2020 saranno più bassi, l’emergenza sanitaria ha un po’ messo in difficoltà diverse società e la partecipazione sarà per forza di cose più ridotta. L’evento è organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym.

Foto: Federginnastica