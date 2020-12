Gennady Golovkin-Kamil Szeremeta, Mondiale IBF-IBO medi: programma, orario, tv, streaming

Gennady Golovkin è pronto a tornare sul ring a oltre un anno di distanza dalla sua ultima apparizione. Il 5 ottobre 2019 sconfisse l’ucraino Sergey Derevyanchenko ai punti con verdetto unanime e conquistò così il Mondiale IBF e IBO dei medi, riprendendosi quelle cinture che aveva perso il 15 settembre 2018 al termine dell’epica battaglia contro il messicano Canelo Alvarez. Il kazako si rimetterà i guantoni venerdì 18 dicembre e incrocerà il polacco Kamil Szeremeta al Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood (Florida, USA), con l’obiettivo di difendere le due cinture iridate.

Guarda in streaming live Gennady Golovkin-Kamil Szeremeta su DAZN

Loading...

Loading...

Il ribattezzato GGG, con un record di 40 vittorie (35 per ko), 1 sconfitta, 1 pareggio (sempre contro Canelo), si rimette in gioco a 38 anni ed è particolamente motivato. Partirà con i favori del pronostico contro l’imbattuto 31enne polacco (21 successi), capace di vincere il titolo europeo nel 2018 sconfiggendo Alessandro Goddi a Roma e di difendere la cintura continentale in un paio di occasioni, prima di tentare la scalata verso il titolo mondiale (ultimo combattimento il 5 ottobre 2019 al Madison Square Garden contro il messicano Oscar Cortes).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto di Gennady Golovkin-Kamil Szeremeta, match valido per il Mondiale IBF-IBO dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Gli orari sono italiani (a Hollywood sono indietro nove ore rispetto a noi).

GENNADY GOLOVKIN vs KAMIL SZEREMETA, MONDIALE IBF-IBO PESI MEDI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

SABATO 19 DICEMBRE:

05.00-07.00 (orario esatto da definire) Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta: Mondaile IBF-IBO pesi medi

GENNADY GOLOVKIN vs KAMIL SZEREMETA, MONDIALE IBF-IBO PESI MEDI: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Lapresse