F1 in tv, GP Abu Dhabi 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del prossimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Si sta per andare a far calare il sipario su una annata davvero incredibile e che, si spera, non sarà mai più rivissuta. La pandemia ha stravolto ogni piano e costretto FIA e Liberty Media a comporre un calendario compresso e rivoluzionato garantendo, nonostante tutto, la bellezza di diciassette gare.

L’ultima delle quali è in arrivo. Domenica, infatti, si correrà il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, ormai consueto ultimo appuntamento della stagione. Sulla pista che si affaccia sul Golfo Perisco è sempre stata la Mercedes a dettare legge nelle ultime annate, sarà così anche in questa occasione o ci saranno sorprese? Lo inizieremo a capire sin da venerdì, con le prime due sessioni di prove libere.

IN TV – Il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201) e da TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) che presenterà live qualifiche e gara.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2020 – F1

Venerdì 11 dicembre

Ore 10.00 – 11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.30 Prove libere 2

Sabato 12 dicembre

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

Domenica 13 dicembre

Ore 14.10 Gran Premio di Abu Dhabi

