Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutto il mondo a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre vite e ha anche sensibilmente ridotto il numero degli eventi sportivi: il lockdown primaverile ha rivoluzionato l’intero calendario, anche se l’universo della boxe è comunque riuscito a regalare grande spettacolo.

Prima che il Coronavirus facesse capolino in Occidente abbiamo potuto assistere al confronto tra Tyson Fury e Deontay Wilder per il Mondiale WBC dei pesi massimi, poi abbiamo avuto un dicembre davvero di fuoco: Anthony Joshua ha sconfitto Kubrat Pulev per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina; Gennady Golovkin ha difeso le cinture IBF-IBO dei pesi medi contro Kamil Szeremeta; Canelo Alvarez ha regolato Callum Smith e si è portato a casa i titoli WBA-WBC dei pesi supermedi.

Ovviamente non sono mancati altri incontri di spessore, anche se non validi per i titoli iridati. Va ricordato che le sigle di riferimento per la boxe professionistica sono quattro: WBC (World Boxing Council), WBA (World Boxing Association), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation). Questi enti si riconoscono tra loro, dunque i rispettivi Campioni del Mondo sono riconosciuti come tali anche dalle altre sigle. Nel panorama internazionale è presente anche la IBO (International Boxing Organization), ma non è riconosciuta da tutte le Federazioni Nazionali e dunque non ha lo stesso peso. Ne sa qualcosa il nostro Michael Magnesi, che si è laureato Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma.

Nessun italiano è in possesso di cinture mondiali WBC, WBA, WBO, IBF. Non ci sono nostri portacolori sul tetto del Pianeta per le quattro sigle di riferimento della nobile arte. Chi sono i Campioni del Mondo delle varie categorie di peso? Alcuni sono delle vere e proprie stelle. I britannici Anthony Joshua e Tyson Fury sono i padroni dei pesi massimi, nel 2021 potrebbe andare in scena l’attesissimo confronto per la riunificazione delle corone. Il messicano Canelo Alvarez è il miglior pugile pound for pound, è il Campione WBA-WBC dei pesi supermedi e il prossimo anno potrebbe dare vita al match contro il kazako Gennady Golovkin (Campione IBF-IBO dei pesi medi).

Spiccano anche il russo Beterbiev (IBF-WBC dei mediomassimi), lo statunitense Jermell Charlo (IBF, WBC, WBA dei superwelter), lo statunitense Teofimo Lopez (Campione indiscusso dei pesi leggeri), il giapponese Naoya Inoue (IBF-WBA dei pesi gallo). Ovviamente non ci sono soltanto i Campioni del Mondo, ma anche gli altri pugili. Come si definiscono i vari ranking? Le graduatorie di merito sono stilate in maniera arbitraria dagli esperti delle singole single, ovviamente si scalano posizioni in caso di vittorie (viene valutato anche contro chi). Quando si arriva al primo posto allora si potrebbe avere il diritto di poter sfidare il Campione del Mondo.

Di seguito gli attuali Campioni del Mondo di boxe per le sigle WBC, WBA, WBO, IBF e anche tutti i sfidanti numeri 1 (ovvero i primi nei singoli ranking per ogni sigla). Va precisato che per la WBA c’è un campione super e un campione regular.

CAMPIONI DEL MONDO E RANKING BOXE (WBC, WBA, WBO, IBF):

PESI MASSIMI:

WBO: Anthony Joshua (Gran Bretagna). Sfidante #1: Oleksandr Usyk (Ucraina)

IBF: Anthony Joshua (Gran Bretagna). Sfidante #1: Kubrat Pulev (Bulgaria), battuto il 12 dicembre.

WBC: Tyson Fury (Gran Bretagna). Sfidante #1: Alexander Povetkin (Russia), campione ad interim; Deontay Wilder (USA), primo nel ranking.

WBA: Anthony Joshua (Gran Bretagna). Sfidante #1: Manuel Charr (Germania), cintura regular; Trevor Bryan (USA), primo nel ranking.

PESI MASSIMI LEGGERI:

WBO: Cintura vacante. Sfidante #1: Krzysztof Glowacki (Polonia)

IBF: Mairis Briedis (Austria). Sfidante #1: i primi due posti del ranking sono vacanti.

WBC: Illunga Makabu (Congo). Sfidante #1: Thabiso Mchunu (Sudafrica)

WBA: Arsen Goulamirian (Armenia). Sfidante #1: Beibut Shumenov (Kazakhstan), cintura regular; Ryad Merhy (Belgio), primo nel ranking.

PESI MEDIOMASSIMI:

WBO: Cintura vacante. Sfidante #1: Joe Smith Jr. (USA)

IBF: Artur Beterbiev (Russia). Sfidante #1: Fanlong Meng (Cina)

WBC: Artur Beterbiev (Russia). Sfidante #1: Gilberto Ramirez (Messico)

WBA: Dmitry Bivol (Russia). Sfidante #1: Jean Pascal (Canada), cintura regular; Robin Krasniqi (Germania), primo nel ranking.

PESI SUPERMEDI:

WBO: Billy Saunders (Gran Bretagna). Sfidante #1: Zach Parker (Gran Bretagna)

IBF: Caleb Plant (USA). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Saul Alvarez (Messico). Sfidante #1: David Benavidez (USA)

WBA: Saul Alvarez (Messico). Sfidante #1: David Morrell (Cuba), primo nel ranking (la cintura regular è vacante).

PESI MEDI:

WBO: Demetrius Andrade (USA). Sfidante #1: Jaime Munguia (Messico)

IBF: Gennay Golovkin (Kazakhstan). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Saul Alvarez (Messico) detiene la cintura franchise, Jermall Charlo (USA) detiene la cintura tradizionale. Sfidante #1: Jaime Munguia (Messico)

WBA: Saul Alvarez (Messico). Sfidante #1: Ryota Murata (Giappone), cintura regular; Chris Eubank Jr. (Gran Bretagna), primo nel ranking.

PESI SUPERWELTER:

WBO: Patrick Teixeira (Brasile). Sfidante #1: Brian Castano (Argentina).

IBF: Jermell Charlo (USA). Sfidante #1: Bakhram Murtazaliev (Russia).

WBC: Jermell Charlo (USA). Sfidante #1: Erickson Lubin (USA).

WBA: Jermell Charlo (USA). Sfidante #1: Erislandy Lara (Cuba), cintura regular; Israil Madrimov (Uzbekistan), primo nel ranking.

PESI WELTER:

WBO: Terence Crawford (USA). Sfidante #1: Shawn Porter (USA).

IBF: Errol Spence Jr. (USA). Sfidante #1: Kudratillo Abdukakhorov (Uzbekistan).

WBC: Errol Spence Jr. (USA). Sfidante #1: Shawn Porter (USA).

WBA: Manny Pacquiao (Filippine). Sfidante #1: Yordenis Ugas (Cuba), cintura regular; Jamal James (USA), primo nel ranking.

PESI SUPERLEGGERRI:

WBO: Josè Ramirez (USA). Sfidante #1: Jack Catterall (Gran Bretagna).

IBF: Josh Taylor (Gran Bretagna). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Josè Ramirez (USA). Sfidante #1: Josè Zepeda (USA).

WBA: Josh Taylor (Gran Bretagna). Sfidante #1: Mario Barrios (USA), cintura regular; Alberto Puello (Repubblica Dominicana), primo nel ranking.

PESI LEGGERI:

WBO: Teofimo Lopez (USA). Sfidante #1: George Kambosos (Australia).

IBF: Teofimo Lopez (USA). Sfidante #1: George Kambosos (Australia).

WBC: Teofimo Lopez (USA) detiene la cintura franchise; Devin Haney (USA) detiene la cintura classica. Sfidante #1: Vasyl Lomachenko (Ucraina).

WBA: Teofimo Lopez (USA). Sfidante #1: Gervonta Davis (USA), cintura regular; Rolando Romero (USA), primo nel ranking.

PESI SUPERPIUMA:

WBO: Jamel Herring (USA). Sfidante #1: Shakur Stevenson (USA).

IBF: Joseph Diaz (USA). Sfidante #1: Shavkatdzhon Rakhimov (Russia)

WBC: Miguel Berchelt (Messico). Sfidante #1: Oscar Valdez (Messico).

WBA: Gervonta Davis (USA). Sfidante #1: Rene Alvarado (Nicaragua), cintura regular; Chris Colbert (USA), primo nel ranking.

PESI PIUMA:

WBO: Emanuel Navarrete (Messico). Sfidante #1: James Dickens (Gran Bretagna).

IBF: Josh Warrington (USA). Sfidante #1: Kid Galahad (Gran Bretagna).

WBC: Gary Russell Jr. (USA). Sfidante #1: Jessie Magdaleno (USA).

WBA: Leo Santa Cruz (Messico). Sfidante #1: Can Xu (Cina), cintura regular; Hiroshige Osawa (Giappone), primo nel ranking.

PESI SUPERGALLO:

WBO: Angelo Leo (USA). Sfidante #1: Stephen Fulton (USA).

IBF: Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistan). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Luis Nery (Messico). Sfidante #1: Carlos Castro (USA).

WBA: Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistan). Sfidante #1: Brandon Figueroa (USA), cintura regular; Azat Hovhannisyan (Armenia), primo nel ranking.

PESI GALLO:

WBO: John Casimero (Filippine). Sfidante #1: Joseph Agbeko (Ghana).

IBF: Naoya Inoue (Giappone). Sfidante #1: Michael Dasmarinas (Filippine).

WBC: Reymart Gaballo (Filippine). Sfidante #1: Nonito Donaire (Filippine).

WBA: Naoya Inoue (Giappone). Sfidante #1: Guillermo Rigondeaux (Cuba), cintura regular; Reymart Gaballo (Filippine), primo nel ranking.

PESI SUPERMOSCA:

WBO: Kazuto Ioka (Giappone). Sfidante #1: Kosei Tanaka (Giappone).

IBF: Jerwin Ancajas (Filippine). Sfidante #1: i primi due posti del ranking sono vacanti.

WBC: Juan Estrada (Messico). Sfidante #1: Srisaket Sor Rungvisai (Thailandia).

WBA: Roman Gonzalez (Nicaragua). Sfidante #1: Joshua Franco (USA), cintura regular; Sirichai Thaiyen (Thailandia), primo nel ranking.

PESI MOSCA:

WBO: Junto Nakatani (Giappone). Sfidante #1: Angel Acosta (Porto Rico).

IBF: Moruti Mthalane (Sudafrica). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Julio Martinez (Messico). Sfidante #1: McWilliams Arroyo (Porto Rico).

WBA: Artem Dalakian (Azerbaijan). Sfidante #1: Luis Concepcion (Panama)

PESI MOSCA LEGGERI:

WBO: Elwin Soto (Messico). Sfidante #1: Agustin Gauto (Argentina).

IBF: Felix Alvarado (Nicaragua). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Kenshiro Teraji (Giappone). Sfidante #1: Tetsuya Hisada (Giappone).

WBA: Hiroto Kyoguchi (Giappone). Sfidante #1: Carlos Canizales (Venezuela), cintura regular; Daniel Matellon (Cuba), primo nel ranking.

PESI PAGLIA (PESO MINIMO):

WBO: Wilfredo Mendez (Porto Rico). Sfidante #1: Jing Xiang (Cina).

IBF: Pedro Taduran (Filippine). Sfidante #1: i primi due posti nel ranking sono vacanti.

WBC: Panya Pradasbri (Thailandia). Sfidante #1: Wanheng Menayothin (Thailandia).

WBA: Thammanoon Niyomtrong (Thailandia). Sfidante #1: Josè Argumedo (Messico).

Foto: Lapresse