Ciclocross: infortunio al ginocchio per Eva Lechner. Stop di qualche giorno per la campionessa italiana

Brutta notizia per il ciclocross italiano. Eva Lechner, campionessa tricolore in carica della specialità, sarà costretta ad uno stop di qualche giorno dopo un infortunio al ginocchio occorsole durante la prima tappa della Coppa del Mondo in quel di Tabor, a causa di una caduta in gruppo.

Le parole dell’altoatesina della Star Casinò a Tuttobiciweb: “A dire il vero non so bene cosa è successo: ero all’interno della curva presente dopo circa 200 metri dal via e mi trovavo circa in decima posizione. Strada stretta, si sono toccate diverse atlete e nella caduta sono rimasta coinvolta anch’io. Ero per terra, mi sono protetta e ho aspettato che passavano tutte le altre concorrenti prima di rialzarmi. La mia bici era incastrata con quella dell’americana Katie Compton ed era danneggiata, ho guidato con prudenza e sono arrivata fino ai box dove ho deciso di proseguire con la bici di riserva. Ho recuperato diverse posizioni: mi bruciavano le ginocchia e facevo fatica ma sono arrivata al traguardo. Appena tornata a casa mi sono fatto vedere dal fisioterapista e dal dottore: le ginocchia sono gonfie e soprattutto la gamba destra mi fa male e non riesco a piegarla. Adesso sono costretta a riposare e di sicuro non potrò tornare a gareggiare a breve”.

Il commento di Luca Bramati, allenatore dell’azzurra: “Il ginocchio di Eva è gonfio, ha iniziato i primi accertamenti e c’è il sospetto dello stiramento dei tendini posteriori dovuti alla iperestensione della gamba. Deve fare riposo assoluto per tre giorni e poi, se si sgonfia, si potranno fare esami più approfonditi con tac e risonanza magnetica. Speriamo che tutto si risolva velocemente”.

