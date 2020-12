Ciclismo mercato 2021: la tabella con tutti gli acquisti e le cessioni. Tanti nuovi italiani nel World Tour

Sta per volgere al termine il ciclomercato in vista della prossima stagione. Le rose delle squadre World Tour a mano a mano stanno per essere completate, restano da aggiungere solo alcuni tasselli, ma i colpi più importanti sembrano essere già arrivati. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti gli acquisti e le cessioni che ci sono stati in quest’annata molto particolare.

Il colpo più importante è arrivato qualche giorno fa ed è stato messo a segno dalla Movistar: la compagine spagnola ha acquistato dall’Astana il colombiano Miguel Angel Lopez, scalatore capace di vincere una tappa all’ultimo Tour de France e di concluderlo in sesta piazza (ma era in lizza per il podio, prima di una disastrosa cronometro finale). Tra le compagini più attive l’AG2R, che, con l’ingresso come sponsor della Citroen, ha potuto investire molto sulla campagna acquisti: arrivano nomi di rilievo come Bob Jungels, Greg Van Avermaet e Ben O’Connor. Salutano però la squadra francese Romain Bardet, direzione Sunweb, e Pierre Latour.

Soliti grandi colpi per il Team INEOS Grenadiers: arrivano scalatori di qualità eccezionale come Laurens De Plus, Daniel Martinez, Richie Porte, Adam Yates e la nuova stellina del ciclismo britannico Tom Pidcock. Tra i trasferimenti più emozionanti, proprio dallo squadrone britannico, c’è la cessione di Chris Froome, accasatosi alla Israel.

In casa azzurra arriva un’importante aria di rinnovamento: tantissimi i giovani italiani che entrano nel World Tour. In casa Astana Andrea Piccolo, per la Bora-hansgrohe Giovanni Aleotti, alla Lotto Soudal Filippo Conca, nella Mitchelton-SCOTT Kevin Colleoni e nella Trek-Segafredo Antonio Tiberi.

TABELLA CICLOMERCATO WORLD TOUR 2021

Ag2r Citroën Team Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Lilian Calmejane (Total Direct Energie)

Stan Dewulf (Lotto Soudal)

Anthony Jullien (NeoPro)

Bob Jungels (Deceuninck)

Ben O’Connor (NTT)

Nicolas Prodhomme (NeoPro)

Marc Sarreau (Groupama-FDJ)

Michael Schar (CCC)

Damien Touzé (Cofidis)

Greg Van Avermaet (CCC)

Gijs Van Hoecke (CCC) Romain Bardet (Sunweb)

Clément Chevrier (Ritiro)

Silvan Dillier (Alpecin)

Axel Domont (Ritiro)

Alexandre Geniez (Total Direct Energie)

Quentin Jauregui (B&B)

Pierre Latour (Total Direct Energie)

Harry Tanfield (Ribble)

Stijn Vandenbergh (Ritiro)

Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie) Rosa 2021 Francois Bidard (21), Geoffrey Bouchard (22), Lilian Calmejane (21), Clément Champoussin (22), Mikael Cherel (22), Benoit Cosnefroy (23), Stan Dewulf (22), Julien Duval (21), Mathias Frank (21), Tony Gallopin (21), Ben Gastauer (21), Damien Godon (22), Alexis Gougeard (21), Jaakko Hänninen (24), Anthony Jullien (22), Bob Jungels (22), Lawrence Naesen (21), Olivier Naesen (23), Ben O’Connor (21), Aurélien Paret-Peintre (22), Nans Peters (23), Nicolas Prodhomme (22), Marc Sarreau (22), Michael Schar (23), Damien Touzé (22), Greg Van Avermaet (23), Gijs van Hoecke (22), Clément Venturini (21), Andrea Vendrame (23), Larry Warbasse (22)

Astana Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Samuele Battistella (NTT)

Gleb Brussenskiy (NeoPro)

Stefan De Bod (NTT)

Yevgeniy Fedorov (NeoPro)

Ben Perry (Israel)

Andrea Piccolo (NeoPro)

Javier Romo (NeoPro)

Matteo Sobrero (NTT) Zhandos Bizhigitov (?)

Hernando Bohorquez (?)

Laurens De Vreese (?)

Daniil Fominykh (?)

Miguel Angel Lopez (Movistar) Rosa 2021 Alex Aranburu (21), Samuele Battistella (22), Manuele Boaro (21), Gleb Brussenskiy (22), Rodrigo Contreras (21), Stefan De Bod (22), Yevgeniy Fedorov (22), Fabio Felline (21), Omar Fraile (21), Jakob Fuglsang (21), Yevgeniy Gidich (21), Jonas Gregaard (21), Dmitriy Gruzdev (21), Hugo Houle (22), Ion Izagirre (21), Gorka Izagirre (21), Merhawi Kudus (21), Alexey Lutsenko (21), Davide Martinelli (21), Yuri Natarov (21), Ben Perry (21), Andrea Piccolo (22), Vadim Pronskiy (22), Oscar Rodriguez (21), Javier Romo (23), Luis Leon Sanchez (21), Matteo Sobrero (21), Nikita Stalnov (21), Harold Tejada (21), Alexsandr Vlasov (21), Artyom Zakharov (21)

Bahrain – McLaren Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Jack Haig (Mitchelton-Scott) Enrico Battaglin (Bardiani)

Ivan Garcia Cortina (Movistar) Trattative Entrate ◄ ► Uscite Gino Mader (NTT)

Jonathan Milan (NeoPro) Mark Cavendish (NTT) Rosa 2021 Yukiya Arashiro (21), Phil Bauhaus (21), Pello Bilbao (21), Santiago Buitrago (21), Eros Capecchi (21), Damiano Caruso (22), Sonny Colbrelli (21), Scott Davies (21), Chun Kai Feng (21), Jack Haig (23), Marco Haller (21), Heinrich Haussler (21), Kevin Inkelaar (21), Mikel Landa (21), Matej Mohoric (21), Domen Novak (21), Mark Padun (21), Hermann Pernsteiner (21), Wout Poels (21), Marcel Sieberg (21), Dylan Teuns (22), Jan Tratnik (21), Rafael Valls (21), Stephen Williams (22), Alfred Wright (21)

Bora – Hansgrohe Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Giovanni Aleotti (NeoPro)

Wilco Kelderman (Sunweb)

Jordi Meeus (NeoPro)

Nils Politt (Israel Start-Up Nation)

Matthew Walls (NeoPro)

Frederik Wandahl (NeoPro)

Ben Zwiehoff (NeoPro) Jempy Drucker (Cofidis)

Oscar Gatto (Ritiro)

Rafal Majka (UAE)

Jay McCarthy (?)

Gregor Muhlberger (Movistar)

Pawel Poljanski (?) Rosa 2021 Pascal Ackermann (21), Giovanni Aleotti (23), Erik Baška (21), Cesare Benedetti (22), Maciej Bodnar (21), Emanuel Buchmann (21), Marcus Burghardt (21), Matteo Fabbro (21), Patrick Gamper (21), Felix Grossschartner (22), Lennard Kämna (21), Wilco Kelderman (22), Patrick Konrad (21), Martin Laas (21), Jordi Meeus (22), Daniel Oss (21), Nils Politt (23), Lukas Postlberger (22), Peter Sagan (21), Juraj Sagan (21), Maximilian Schachmann (24), Ide Schelling (21), Andreas Schillinger (21), Michael Schwarzmann (21), Rudiger Selig (21), Matthew Walls (22), Frederik Wandahl (22), Ben Zwiehoff (22)

Circus – Wanty Gobert Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Jan Hirt (CCC)

Jonas Koch (CCC)

Louis Meintjes (NTT)

Baptiste Planckaert (Bingoal)

Lorenzo Rota (Vini Zabù)

Rein Taaramae (Total)

Georg Zimmermann (CCC) Thomas Degand (?)

Fabien Doubey (Total)

Timothy Dupont (Bingoal)

Xandro Meurisse (Alpecin)

Yoan Offredo (Ritiro) Rosa 2021 Jan Bakelants (22), Jérémy Bellicaud (21), Aimé De Gendt (21), Jasper De Plus (21), Ludwig De Winter (21), Théo Delacroix (22), Tom Devriendt (22), Odd Christian Eiking (21), Alexander Evans (21), Quinten Hermans (22), Jan Hirt (22), Jonas Koch (21), Wesley Kreder (21), Maurits Lammertink (21), Louis Meintjes (21), Andrea Pasqualon (21), Simone Petilli (21), Baptiste Planckaert (22), Lorenzo Rota (22), Rein Taaramae (22), Corné Van Kessel (22), Kévin Van Melsen (21), Boy Van Poppel (21), Danny Van Poppel (21), Pieter Vanspeybrouck (21), Loic Vliegen (22), Georg Zimmermann (22)

Cofidis Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Tom Bohli (UAE Team Emirates)

André Carvalho (NeoPro)

Thomas Champion (NeoPro)

Jempy Drucker (Bora)

Simon Geschke (CCC)

Rémy Rochas (Nippo)

Ruben Fernandez (Euskaltel)

Szymon Sajnok (CCC)

Jelle Wallays (Cofidis) Dimitri Claeys (NTT)

Jesper Hansen (Riwal?)

Cyril Lemoine (B&B)

Luis Angel Maté (Euskaltel)

Stéphane Rossetto (?)

Damien Touzé (Ag2r) Rosa 2021 Piet Allegaert (21), Fernando Barceló (21), Natnael Berhane (21), Tom Bohli (22), André Carvalho (22), Thomas Champion (22), Simone Consonni (21), Jempy Drucker (21), Nicolas Edet (21), Ruben Fernandez (22), Eddy Finé (21), Simon Geschke (21), Nathan Haas (21), José Herrada (21), Jésus Herrada (21), Victor Lafay (21), Christophe Laporte (21), Guillaume Martin (21), Emmanuel Morin (21), Anthony Perez (22), Pierre-Luc Périchon (21), Rémy Rochas (22), Fabio Sabatini (21), Szymon Sajnok (22), Kenneth Vanbilsen (21), Attilio Viviani (21), Elia Viviani (21), Jelle Wallays (21)

Deceuninck – Quick-Step Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Josef Cerny (CCC)

Fausto Masnada (CCC – 19/8/20)

Mauri Vansevenant (NeoPro – 01/08/20) Bob Jungels (Ag2r) Rosa 2021 Julian Alaphilippe (21), João Almeida (21), Shane Archbold (21), Kasper Asgreen (21), Andrea Bagioli (21), Davide Ballerini (21), Sam Bennett (21), Mattia Cattaneo (21), Rémi Cavagna (21), Josef Cerny (21), Tim Declercq (21), Dries Devenyns (21), Remco Evenepoel (23), Ian Garrison (21), Álvaro Hodeg (21), Mikkel Honoré (21), Fabio Jakobsen (21), Iljo Keisse (21), James Knox (21), Yves Lampaert (22), Fausto Masnada (22), Michael Morkov (21), Florian Senechal (21), Pieter Serry (21), Stijn Steels (21), Jannik Steimle (21), Zdenek Stybar (21), Bert Van Lerberghe (21), Mauri Vansevenant (23)

EF Pro Cycling Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Will Barta (CCC)

Stefan Bissegger (NeoPro – 1/8)

Hideto Nakane (Nippo)

Michael Valgren (NTT) Sean Bennett (NTT)

Simon Clarke (NTT)

Kristoffer Halvorsen (Uno-X)

Tanel Kangert (Mitchelton-Scott)

Daniel Martinez (Ineos)

Sep Vanmarcke (Israel)

Luis Villalobos (Sospensione)

Michael Woods (Israel) Rosa 2021 Will Barta (21), Alberto Bettiol (22), Stefan Bissegger (22), Hugh Carthy (21), Magnus Cort (21), Lawson Craddock (21), Ruben Guerreiro (21), Sergio Higuita (21), Moreno Hofland (21), Alex Howes (21), Jens Keukeleire (21), Sebastian Langeveld (21), Lachlan Morton (21), Hideto Nakane (22), Logan Owen (21), Neilson Powless (21), Jonas Rutsch (21), Rigoberto Uran (22), Julius van den Berg (21), Tejay Van Garderen (21), Michael Valgren (22), James Whelan (21)

Groupama – FDJ Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Matteo Badilatti (Israel)

Clément Davy (NeoPro)

Jake Stewart (NeoPro)

Attila Valter (CCC)

Lars van den Berg (NeoPro) Kilian Frankiny (NTT)

Marc Sarreau (AG2R Citroën)

Léo Vincent (Dilettanti) Rosa 2021 Bruno Armirail (21), Matteo Badilatti (22), William Bonnet (21), Alexys Brunel (21), Clément Davy (22), Mickael Delage (21), Arnaud Démare (23), Antoine Duchesne (22), David Gaudu (23), Kevin Geniets (22), Jacopo Guarnieri (22), Simon Guglielmi (21), Ignatas Konovalovas (21), Stefan Kung (23), Mathieu Ladagnous (22), Olivier Le Gac (22), Fabian Lienhard (21), Tobias Ludvigsson (22), Valentin Madouas (21), Rudy Molard (24), Thibaut Pinot (23), Sébastien Reichenbach (22), Anthony Roux (21), Miles Scotson (21), Romain Seigle (21), Ramon Sinkeldam (21), Jake Stewart (22), Benjamin Thomas (21), Attila Valter (22), Lars van den Berg (22)

Israel Start-Up Nation Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Sebastian Berwick (NeoPro)

Patrick Bevin (CCC)

Alessandro De Marchi (CCC)

Chris Froome (Ineos)

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal)

Daryl Impey (Mitchelton-Scott)

Taj Jones (NeoPro – dal 1/7/21)

Sep Vanmarcke (EF)

Michael Woods (EF) Matteo Badilatti (Groupama)

Travis McCabe (Ritiro)

Dani Navarro (?)

Nils Politt (Bora-hansgrohe)

Mihkel Raim (?)

Patrick Schelling (?)

Rory Sutherland (Ritiro) Rosa 2021 Rudy Barbier (22), Sebastien Berwick (22), Patrick Bevin (22), Jenthe Biermans (22), Guillaume Boivin (22), Mathias Brandle (22), Alexander Cataford (22), Davide Cimolai (21), Alessandro De Marchi (22), Alex Dowsett (22), Itamar Einhorn (21), Chris Froome (22), Omer Goldstein (21), André Greipel (22), Carl Fredrik Hagen (22), Ben Hermans (21), Hugo Hofstetter (21), Reto Hollenstein (21), Daryl Impey (22), Taj Jones (21), Daniel Martin (21), Krists Neilands (21), Guy Niv (21), James Piccoli (22), Alexis Renard (21), Guy Sagiv (21), Norman Vahtra (21), Tom Van Asbroeck (22), Mads Würtz Schmidt (22), Sep Vanmarcke (23), Michael Woods (22) Rick Zabel (22)

Lotto Soudal Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Filippo Conca (NeoPro)

Sebastien Grignard (NeoPro)

Andreas Kron (Riwal)

Kamil Malecki (Lotto Soudal)

Sylvan Moniquet (NeoPro)

Harry Sweeney (NeoPro)

Maxim Van Gils (NeoPro)

Xandres Vervloesem (NeoPro)

Viktor Verschaeve (NeoPro) Stan Dewulf (Ag2r La Mondiale)

Carl Frederik Hagen (Israel)

Adam Hansen (Ritiro)

Rasmus Iversen (Dilettanti)

Nikolas Maes (Ritiro)

Rémy Mertz (Bingoal-WB)

Jelle Wallays (Cofidis) Rosa 2021 Filippo Conca (22), Steff Cras (21), Jasper De Buyst (22), John Degenkolb (21), Thomas De Gendt (22), Caleb Ewan (22), Frederik Frison (21), Philippe Gilbert (22), Kobe Goossens (21), Sebastien Grignard (22), Matthew Holmes (21), Roger Kluge (22), Andreas Kron (22), Kamil Malecki (22), Tomasz Marczysnki (21), Sylvan Moniquet (22), Stefano Oldani (21), Harry Sweeney (22), Gerben Thijssen (21), Tosh van der Sande (21), Maxim Van Gils (22), Brent Van Moer (21), Harm Vanhoucke (22), Xandres Vervloesem (22), Florian Vermeersch (22), Viktor Verschaeve (22), Tim Wellens (22)

Mitchelton – Scott Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Kevin Colleoni (NeoPro)

Amund Grondahl Jansen (Jumbo)

Tanel Kangert (EF)

Michael Matthews (Sunweb) Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

Michael Albasini (Ritiro)

Jack Haig (Bahrain-McLaren)

Daryl Impey (Israel)

Adam Yates (Ineos) Rosa 2021 Jack Bauer (22), Sam Bewley (22), Brent Bookwalter (21), Esteban Chaves (21), Kevin Colleoni (22), Luke Durbridge (22), Alexander Edmondson (22), Tsgabu Grmay (21), Kaden Groves (21), Lucas Hamilton (22), Michael Hepburn (21), Damien Howson (22), Amund Grondahl Jansen (22), Chris Juul-Jensen (21), Tanel Kangert (22), Alexander Konychev (21), Michael Matthews (22), Cameron Meyer (22), Luka Mezgec (22), Mikel Nieve (21), Barnabás Peák (21), Nick Schultz (22), Callum Scotson (22), Dion Smith (22), Robert Stannard (22), Simon Yates (22), Andrey Zeits (21)

Movistar Team

Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Ivan Garcia Cortina (Bahrain)

Abner Gonzalez (NeoPro)

Miguel Angel Lopez (Astana)

Gregor Muhlberger (Bora)

Gonzalo Serrano (Caja Rural) Carlos Betancur (?)

Jurgen Roelandts (Ritiro)

Eduardo Sepulveda (Androni) Rosa 2021 Juan Diego Alba (21), Jorge Arcas (21), Hector Carretero (21), Dario Cataldo (21), Gabriel Cullaigh (21), Iñigo Elosegui (22), Imanol Erviti (21), Ivan Garcia Cortina (22), Abner Gonzalez (23), Juri Hollmann (21), Johan Jacobs (23), Matteo Jorgenson (23), Miguel Angel Lopez (21), Enric Mas (22), Lluis Guillermo Mas (21), Sebastián Mora (21). Gregor Muhlberger (23), Mathias Norsgaard (21), Nelson Oliveira (21), Antonio Pedrero (21), Gonzalo Serrano (22), Albert Torres (21), José Joaquin Rojas (21), Einer Rubio (21), Sergio Samitier (21), Marc Soler (21), Alejandro Valverde (21), Carlos Verona (21), Davide Villella (21)

Qhubeka – Assos (ex NTT) Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Sean Bennett (EF)

Simon Clarke (EF)

Dimitri Claeys (Cofidis)

Kilian Frankiny (Groupama)

Karel Vacek (NeoPro)

Lukas Wisniowski (CCC) Samuele Battistella (Astana)

Edvald Boasson Hagen (Total)

Michael Carbel (Ritiro)

Stefan de Bod (Astana)

Enrico Gasparotto (Ritiro)

Amanuel Gebreigzabhier (Trek)

Ryan Gibbons (UAE Team Emirates)

Ben King (Rally Cycling)

Roman Kreuziger (Gazprom)

Louis Meintjes (Circus)

Ben O’Connor (Ag2r Citroën)

Matteo Sobrero (Astana)

Rasmus Tiller (Uno-X)

Michael Valgren (EF) Rosa 2021 Sean Bennett (21), Carlos Barbero (21), Victor Campenaerts (22), Dimitri Claeys (21), Simon Clarke (21), Kilian Frankiny (21), Michael Gogl (21), Giacomo Nizzolo (21), Domenico Pozzovivo (21), Andreas Stokbro (21), Dylan Sunderland (21), Karel Vacek (22), Max Walscheid (22), Lukas Wisniowski (21)

Team Ineos Grenadiers Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Laurens De Plus (Jumbo-Visma)

Daniel Martinez (EF Pro Cycling)

Tom Pidcock (NeoPro – dal 1/3/21)

Richie Porte (Ineos)

Adam Yates (Mitchelton-Scott) Chris Froome (Israel)

Christopher Lawless (Total)

Ian Stannard (Ritiro) Rosa 2021 Andrey Amador (21), Egan Bernal (23), Richard Carapaz (22), Jonathan Castroviejo (21), Rohan Dennis (21), Laurens De Plus (22), Owain Doull (21), Eddie Dunbar (22), Filippo Ganna (21), Michal Golas (21), Ethan Hayter (22), Sebastian Henao (21), Daniel Martinez (22), Gianni Moscon (21), Tom Pidcock (22), Richie Porte (22), Salvatore Puccio (21), Brandon Rivera (21), Carlos Rodriguez (23), Luke Rowe (23), Pavel Sivakov (23) Ben Swift (21), Geraint Thomas (21), Dylan Van Baarle (22), Adam Yates (22)

Team Jumbo Visma Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

David Dekker (NeoPro)

Olav Kooij (NeoPro – dal 1/7/21)

Gijs Leemreize (NeoPro)

Sam Oomen (Sunweb)

Nathan Van Hooydonck (CCC) Laurens De Plus (Ineos)

Amund Grondahl Jansen (Mitchelton)

Tom Leezer (Ritiro)

Bert-Jan Lindeman (?)

Taco van der Hoorn (Beat) Rosa 2021 Edoardo Affini (23), George Bennett (21), Koen Bouwman (21), David Dekker (22), Tom Dumoulin (22), Pascal Eenkhoorn (22), Tobias Foss (21), Robert Gesink (21), Dylan Groenewegen (23), Chris Harper (21), Lennard Hofstede (22), Olav Kooij (23), Steven Kruijswijk (21), Sepp Kuss (21), Gijs Leemreize (23), Paul Martens (21) Tony Martin (22), Sam Oomen (23), Christoph Pfingsten (21), Primoz Roglic (23), Timo Roosen (22), Mike Teunissen (22) Antwan Tolhoek (21), Wout van Aert (21,) Jos van Emden (21), Nathan Van Hooydonck (22), Jonas Vingegaard (22), Maarten Wynants (21)

Team Sunweb Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Romain Bardet (Ag2r La Mondiale)

Marco Brenner (NeoPro)

Romain Combaud (Nippo)

Andreas Leknessund (NeoPro)

Niklas Markl (NeoPro)

Henri Vandenabeele (NeoPro – 2022)

Kevin Vermarke (Axeon) Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe)

Michael Matthews (Mitchelton-Scott)

Sam Oomen (Jumbo-Visma)

Robert Power (?) Rosa 2021 Thymen Arensman (22), Nikias Arndt (22), Tiesj Benoot (22), Romain Bardet (22), Cees Bol (22), Marco Brenner (24), Romain Combaud (22), Alberto Dainese (23), Nico Denz (21), Mark Donovan (22), Nils Eekhoff (21), Felix Gall (22), Chad Haga (21), Chris Hamilton (21), Jai Hindlei (22), Marc Hirschi (21), Max Kanter (21), Asbjørn Kragh Andersen (21), Søren Kragh Andersen (22), Andreas Leknessund (23), Niklas Markl (22), Joris Nieuwenhuis (23), Casper Pedersen (21), Nicolas Roche (21), Martin Salmon (21), Michael Storer (21), Florian Stork (22), Jasha Sütterlin (21), Martijn Tusveld (21), Ilan Van Wilder (22), Kevin Vermaerke (22)

Trek – Segafredo Ufficiali Entrate ◄ ► Uscite Jakob Egholm (Axeon)

Amanuel Gebreigzabhier (NTT)

Mattias Skjelmose Jensen (NeoPro)

Antonio Tiberi (NeoPro) Will Clarke (?)

Richie Porte (Ineos)

Pieter Weening (Ritiro) Rosa 2021 Julien Bernard (21), Gianluca Brambilla (22), Giulio Ciccone (21), Nicola Conci (21), Koen de Kort (22), Niklas Eg (21), Jakob Egholm (22), Kenny Elissonde (21), Amanuel Gebreigzabhier (22), Alexander Kamp (21), Alex Kirsch (21), Emils Liepins (21), Juan Pedro Lopez (21), Bauke Mollema (22), Jacopo Mosca (22), Matteo Moschetti (22), Ryan Mullen (21), Antonio Nibali (21), Vincenzo Nibali (21), Mads Pedersen (22), Charlie Quarterman (21), Kiel Reijnen (21), Michel Ries (21), Quinn Simmons (21), Mattias Skjelmose Jensen (22), Toms Skujiņš (22), Jasper Stuyven (22), Edward Theuns (21), Antonio Tiberi (22)

