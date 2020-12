Ciclismo, Geraint Thomas si è lussato la spalla: “Sono caduto sul ghiaccio”. Nuova sfortuna dopo la frattura del bacino

Geraint Thomas è incredibilmente sfortunato in questo 2020. Dopo essersi fratturato il bacino al Giro d’Italia 2020, vedendosi costretto al ritiro da grande favorito della vigilia, il britannico si è lussato la spalla destra. A comunicarlo è stato proprio il ciclista della Ineos Grenadiers, pubblicando la sua radiografia sui canali social e scusandosi per non aver potuto partecipare a un evento sulla piattaforma Zwift in prograrmma oggi pomeriggio.

Il 34enne ha spiegato in questo modo quello che gli è successo: “Non è la domenica che pensavo di trascorrere. Sono caduto sul ghiaccio e mi sono lussato la spalla. Dopo due ore piuttosto dolorose, ora è tutto ok e non ci sono fratture. Per cui tutto pronto per poter tornare sui rulli già domani, anche se potrei avere bisogno di qualche sessione di recupero in più”.

I tempi di recupero non sembrano essere particolarmente lunghi visto che non ci sono fratture. Nel giro di qualche giorno potrebbe tornare tutto nella norma, ma è sicuramente un inghippo in vista della prossima stagione per il vincitore del Tour de France 2018. Il programma di gare è ancora da definire, ma è probabile che il britannico voglia essere protagonista alla Grande Boucle.

Before and after🤦‍♂️The reason I missed my own ride on @GoZwift All good now though!! But may need a few more #GsRecoveryZwifts 🙈🙄 pic.twitter.com/autcDRmoFl — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) December 6, 2020

Foto: Lapresse