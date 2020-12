Chi è la prima a vaccinarsi in Italia? Claudia Alivernini: età e perché si inizia da lei

Claudia Alivernini sarà la prima italiana a sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Il 27 dicembre è stato identificato come il V-Day in tutta Europa, domani incomincerà una serie di vaccini in tutto il Vecchio Continente, si incomincerà anche in Italia con le prime di circa 10.000 previste per questa prima tranche. Chi è Claudia Alivernini? Conosciamo meglio questa ragazza che è già sotto i riflettori perché sarà protagonista di un momento storico.

CHI È CLAUDIA ALIVERNINI? LA PRIMA DONNA VACCINATA IN ITALIA:

Ha 29 anni, è romana ed è un’infermiera. Lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani di Roma, è in prima linea da mesi (da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19) e negli ultimi mesi ha anche curato molti anzani presso il loro domicilio.

Claudia Alivernini si sottoporrà al vaccino anti-Covid presso l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive proprio dello Spallanzani, l’Ospedale presso cui lavora. Laureata presso La Sapienza di Roma, l’infermiera sta proseguendo il suob percorso formativo: sta infatti frequentando un Master in infermieristica forense.

LE DICHIARAZIONI DI CLAUDIA ALIVERNINI:

Claudia Alivernini si è espressa in questo modo alla vigilia della vaccinazione: “Rappresento, con orgoglio, tutti gli operatori sanitari che, come me sono stati in prima linea in questa pandemia. Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti dell’intera comunità. Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari”. Va precisato che insieme a lei saranno vaccinati altri quattro dipendenti dell’ospedale Spallanzani.

Foto: Lapresse