Canelo Alvarez-Callum Smith oggi: orario, tv, streaming, programma Mondiale WBA e WBC supermedi

Per Canelo Alvarez questa è una notte texana di quelle importanti. Il messicano, a trent’anni, si trova davanti al volto la figura di Callum Smith, di pochi mesi più anziano, e che arriva da Liverpool col preciso scopo di non rendergli la vita facile.

Dopo la sconfitta del 2013 contro Mayweather, Canelo non si è più fermato, riprendendosi una buona parte delle cose che aveva a livello di titoli mondiali, ma questa volta va per una sfida diversa. Di categorie ne ha cambiate tante, ma questa è la seconda volta che cerca vera gloria tra i supermedi. Il primo a subirlo, dopo la ben nota doppia sfida nei medi con Golovkin, è stato Rocky Fielding, connazionale di Smith, che invece dai supermedi non si è mai smosso. Una battaglia dalle tante possibili implicazioni, una specie di turning point per entrambi.

Il combattimento tra Canelo Alvarez e Callum Smith, valido per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi, si terrà questa notte, con inizio orientativamente intorno alle ore 5:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN; OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

CANELO ALVAREZ-CALLUM SMITH, MONDIALE WBA E WBC MEDI : PROGRAMMA

SABATO 19 DICEMBRE-DOMENICA 20 DICEMBRE

SOTTOCLOU, INIZIO ORE 19:30 locale (le 2.30 in Italia)

Christian Alan Gomez Duran-Angel Hernandez – Pesi welter

Austin Williams-Isiah Jones – Pesi medi

Raymond Ford-Juan Antonio Lopez – Pesi piuma

Alexis Molina-Robert Greenwood – Pesi piuma

Marc Castro-Luis Javier Valdes – Pesi superpiuma

Frank Sanchez-Julian Fernandez – Pesi massimi

CLOU

Canelo Alvarez-Callum Smith – Pesi medi (intorno alle 5.00 ora italiana)

CANELO ALVAREZ-CALLUM SMITH, MONDIALE WBA E WBC MEDI : STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

