Canelo Alvarez-Callum Smith: numeri, statistiche, curiosità. Battaglia campale per il Mondiale WBA-WBC dei supermedi

Canelo Alvarez e Callum Smith si affronteranno nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre (attorno alle 05.00-06.00 italiane) in uno dei match di boxe dal maggiore impatto tecnico in questo intenso finale di anno. A San Antonio (Texas, USA) andrà in scena l’incontro valido per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi: la cintura WBA è detenuta dal britannico, mentre quella WBC è vacante ed è stata messa in palio per l’occasione. Si fronteggiano due pugili di eccezionale valore e di grande agonismo, due vincenti di natura e due icone della nobile arte contemporanea, pronti a dare vita a una contesa memorabile e che si preannuncia sicuramente molto avvincente. Diamo una sguardo a numeri e statistiche per avvicinarci al match.

Canelo Alvarez ha 30 anni (nato il 18 luglio 1990) ed è messicano nativo di Guadalajara. Il suo vero nome di battesimo è Saul, ma ormai tutti lo conoscono con il suo soprannome: “Canelo”, derivante dal rosso dei suoi capelli. Il miglior pugile pound for pound al mondo (la classifica che considera tutte le categorie di peso sullo stesso piano) vanta un record di 53 vittorie (di cui 36 per ko), 2 pareggi (uno ininfluente a inizio carriera, l’altro molto discusso contro Gennady Golovkin il 16 settembre 2017) e 1 sola sconfitta (contro Floyd Mayweather il 14 settembre 2013).

Callum Smith ha 30 anni (nato il 23 aprile 1990) ed è inglese di Liverpool. Il suo soprannome è “Mundo”, derivante dalla nota serie di cartoni animati “Tartarughe Ninja”. Alto 191 cm (dunque ben 16 in più del suo rivale), ha incominciato la sua carriera da professionista nel 2012 (sette anni dopo rispetto a Canelo) ed è imbattuto: 27 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 19 per ko. Lo stimato allungo del britannico è di 198 cm, ben 19 cm in più rispetto al suo sfidante.

Canelo Alvarez ha vinto titoli iridati in ben quattro categorie di peso diverse, al momento è Campione del Mondo WBA (regular) dei supermedi e Campione del Mondo WBA (super) dei medi. Il messicano è stato anche iridato WBC dei medi leggeri dal 2011 al 2013 (quando venne sconfitto da Mayweather), poi è stato anche Campione WBC e successivamente anche WBO e WBA dei medi (la sua carriera tra il 2015 e il 2018, condita dal doppio confronto con Golovkin), poi è stato Campione WBO dei mediomassimi (cintura conquistata il 2 novembre 2019, data del suo ultimo combattimento e poi ceduta).

Callum Smith è il Campione del Mondo WBA (super) dei pesi supermedi, ha sempre combattuto in questa categoria e la sua scalata è stata graduale: nel 2016 vinse il titolo europeo contro il francese Hadillah Mohoumadi, poi il 28 settembre 2018 vinse il Mondiale WBA (super) contro il connazionale George Groves e difese la cintura in due occasioni nel 2019 (contro il francese Hassan N’Dam N’Jikam e contro il britannico John Ryder).

Un po’ di curiosità. Canelo Alvarez ha una relazione con Marisol Gonzalez, Miss Messico Universo nel 2003, e ha tre figli (due femmine e un maschio) da tre donne diverse. Lui è il più piccolo di 8 figli (ben sette maschi, tutti diventati pugili professionisti). Callum Smith è invece il minore di quattro fratelli, tutti pugili professionisti, e non sembra avere una relazione stabile.

Foto: Lapresse/Olycom