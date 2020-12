Calendario Tuffi 2021: le date di tutti gli eventi. Un lungo percorso finalizzato alle Olimpiadi di Tokyo

Il 2021 è alle porte e si spera che non sia il Covid-19 il protagonista, come lo è stato nel 2020. Tante le manifestazioni rinviate a causa dell’emergenza sanitaria e pertanto il primo presupposto non può essere questo.

Premessa d’obbligo nel calendario dei tuffi che sarà un lungo percorso finalizzato alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate nel 2021 (24 luglio-7 agosto). Si comincerà con il FINA Diving Grand Prix a Rostock (28-31 gennaio), passando per l’importante appuntamento che metterà in palio le carte a Cinque Cerchi, ovvero la tappa di Coppa del Mondo a Tokyo del 18-23 aprile. Un round importante per la Nazionale italiana a caccia dei pass per essere parte dei Giochi con più atleti possibili.

IL CALENDARIO DEI TUFFI 2021

28-31 gennaio FINA Diving Grand Prix a Rostock

5-7 febbraio Coppa Tokyo 2021 a Trieste

19-21 febbraio Campionati Italiani di categoria a Bolzano

5-7 marzo Assoluti primaverili a Torino; 5-7 marzo FINA World Series sede da stabilire

19-21 marzo FINA World Series a Kazan

26-28 marzo FINA World Series a Montreal

18-23 aprile FINA Coppa del Mondo a Tokyo (qualificazione olimpica)

30 aprile-2 maggio FINA Diving Grand Prix a Windsor (Canada)

10-23 maggio Europei a Budapest (Ungheria)

4-6 giugno GP Atleti Azzurri d’Italia a Trieste

22-27 giugno Europei junior sede da stabilire

2-4 luglio FINA Divng Grand Prix a Bolzano

9-11 luglio Assoluti estivi sede da stabilire

24 luglio-7 agosto Olimpiadi Tokyo

28 novembre-5 dicembre Mondiali juniores a Kiev

Foto: LaPresse