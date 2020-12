Il 2020 è ormai agli sgoccioli, quindi è giunto il momento di proiettarci verso la prossima stagione delle discipline olimpiche estive ed in particolare del tiro con l’arco. Le prime gare di primo livello internazionale all’aperto si svolgeranno in primavera, con due tappe di Coppa del Mondo e con un importante Campionato Europeo Senior in programma dal 31 maggio al 6 giugno in Turchia. A seguire l’Italia affronterà a Parigi una gara potenzialmente decisiva per l’intero quadriennio (in questo caso quinquennio), con il torneo finale di qualificazione olimpica globale che metterà in palio gli ultimi pass a disposizione per le gare a squadre tradizionali (entrambi i terzetti azzurri non sono ancora qualificati).

Dopo l’appuntamento olimpico, previsto a Tokyo dal 23 al 31 luglio, ci sarà spazio anche per le Finali di Coppa del Mondo e soprattutto per i Campionati Mondiali Senior di Yankton (19-26 settembre), negli Stati Uniti. Chiusura di stagione riservata poi alla rassegna iridata giovanile di Perth, in Australia. Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di tiro con l’arco previsti nel 2021:

CALENDARIO 2021 TIRO CON L’ARCO

19-25 aprile Coppa del Mondo – Città del Guatemala (Guatemala)

17-23 maggio Coppa del Mondo – Shanghai (Cina)

31 maggio-6 giugno Europei – Antalya (Turchia)

18-21 giugno Torneo finale di qualificazione olimpica globale – Parigi (Francia)

22-27 giugno Coppa del Mondo – Parigi (Francia)

23-31 luglio Giochi Olimpici – Tokyo (Giappone)

1-2 settembre Finali Coppa del Mondo – Sede da stabilire

19-26 settembre Mondiali – Yankton (USA)

4-10 ottobre Mondiali Giovanili – Perth (Australia)

