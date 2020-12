Calendario Tennistavolo 2021: le date di tutti gli eventi. Si terranno sia gli Europei individuali che quelli a squadre

Il 2021 sarà un anno particolare per il tennistavolo: la presenza dei Giochi di Tokyo, in calendario dal 23 luglio all’8 agosto, quando verranno assegnati i titoli nelle cinque specialità olimpiche (singolari maschile e femminile, doppio misto, tornei a squadre maschile e femminile), fa sì che non siano in programma i Mondiali.

Per il tennistavolo azzurro saranno altri gli obiettivi da centrare, dato che la qualificazione alle Olimpiadi appare difficile da raggiungere: dal 22 al 27 giugno a Varsavia, in Polonia, si disputeranno gli Europei individuali, mentre dal 28 settembre al 3 ottobre a Cluj-Napoca, in Romania, si terranno gli Europei a squadre.

CALENDARIO TENNISTAVOLO 2021

30-31 gennaio, Campionati Nazionali (da confermare)

10-14 febbraio, Qualificazione Continentale Olimpica, Mosca (Russia) da confermare

17 marzo-3 aprile, WTT 1a bolla, Medio Oriente (sede da definire)

13 aprile-16 maggio, WTT 2a bolla, Cina (sede da definire)

27 maggio-20 giugno, WTT 3a bolla, Europa (sede da definire)

22-27 giugno, Europei individuali, Varsavia (Polonia)

23 luglio-8 agosto Olimpiadi Tokyo (Giappone)

24 agosto-5 settembre Paralimpiadi Tokyo (Giappone)

28 settembre-3 ottobre, Europei a squadre, Cluj-Napoca (Romania)

6-19 dicembre, World Table Tennis Championships Finals, (USA) (sede da definire)

Foto: comunicato stampa FITET