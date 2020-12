Calendario Mondiali ginnastica artistica 2021: date, programma, orari, tv, dove si svolgono

Il 2021 sarà un anno estremamente particolare per la ginnastica artistica. Nella stessa stagione, infatti, sono in programma sia le Olimpiadi che i Mondiali. I Giochi sono stati rimandati di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria e andranno dunque in scena a Tokyo (Giappone) dal 23 luglio all’8 agosto. La pandemia ha stravolto tutti gli equilibri, ha privato gli atleti di un’intera annata agonistica di eventi internazionali e servirà sul piatto una rassegna a cinque cerchi ricchissima di incognite, ma sicuramente spettacolare e ricca di magia. L’appuntamento è per il cuore dell’estate, con tutti i migliori interpreti della Polvere di Magnesio pronti a fronteggiarsi a viso aperto per le medaglie più ambite.

Ma non finirà lì, perché poi in autunno si disputeranno i Mondiali 2021 di ginnastica artistica! Solitamente in anno olimpico non va in scena la rassegna iridata ed è così stato infatti nel 2020. La competizione era però già schedulata per il prossimo anno ed è così rimasta in calendario. Non sarà però Copenhagen a ospitarla, come invece era stato inizialmente definitivo. La capitale danese si è chiamata fuori dai Giochi e allora spazio a Kitakyushu, città poco conosciuta del Giappone. Le date sono già state definite, anche se devono ancora essere ufficializzate: si andrà in pedana da lunedì 18 a domenica 24 ottobre.

I Mondiali 2021 di ginnastica artistica saranno esclusivamente individuali, non saranno presenti le gare a squadre. Spazio esclusivamente ad all-around e Finali di Specialità (per entrambi i sessi). Di seguito il calendario completo e le date dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Va precisato che il programma dettagliato, con le date delle varie gare, deve ancora essere comunicato.

CALENDARIO MONDIALI 2021 GINNASTICA ARTISTICA: DATE E PROGRAMMA

L’evento è previsto da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021 (le date devono ancora essere ufficializzate). Il programma di gara deve ancora essere comunicato.

DOVE SI SVOLGONO I MONDIALI 2021 GINNASTICA ARTISTICA:

L’evento andrà in scena a Kitakyushu (Giappone).

MONDIALI 2021 GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il palinsesto deve ancora essere comunicato. I diritti tv dei Mondiali sono della Rai. Garantite ovviamente tutte le DIRETTA LIVE scritte su OA Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI