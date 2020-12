Sarà una stagione particolarmente ricca, quella del golf mondiale nel 2021, attraverso i suoi circuiti principali (e non solo, vista l’immensa quantità di tornei che si può trovare sotto PGA ed European Tour, come il Korn Ferry Tour negli States e il Challenge Tour in Europa, oltre ai circuiti africani, asiatici e oceanici).

Il primo a cominciare sarà il PGA Tour, che ripartirà dalle Hawaii. Il tour europeo, invece, tornerà in scena da quegli Emirati Arabi Uniti che normalmente ne vedono anche la fine, con il torneo finale a Dubai. In mezzo, le mille emozioni dei Major, che torneranno alla programmazione normale, e soprattutto della Ryder Cup, che stavolta arriva poco dopo la sua omologa femminile, la Solheim Cup, per un mese di settembre da marchiare a fuoco. Da non dimenticare i quattro appuntamenti del World Golf Championship e, ancor meno da scordare, le Olimpiadi, che danno seguito alla presenza di Rio 2016 con quella che si preannuncia come una battaglia ancora più ampia.

Di seguito, oltre al calendario completo del 2021 del golf maschile, alcune annotazioni. Tutti i tornei fanno parte del calendario tanto del PGA Tour quanto dell’European Tour. Il PGA Tour si conclude con i FedEx Playoffs, che portano al Tour Championship che determina il vincitore sul circuito americano. Sull’European Tour ci sono tre tornei appartenenti al circuito delle Rolex Series.

I diritti televisivi del golf in Italia sono così distribuiti: WGC, European e PGA Tour, al pari dei Major femminili, sono visibili su GolfTV, con diversi passaggi sui canali di Eurosport (e, di riflesso, su DAZN). L’Open d’Italia è coperto generalmente anche da RaiSport. I Major maschili sono invece esclusiva di Sky Sport, così come lo è la Ryder Cup. Il torneo olimpico, invece, è appannaggio di Eurosport con possibilità di passaggi in chiaro sulla Rai, secondo le scelte di programmazione della tv di Stato.

RYDER CUP

24-26 settembre – Ryder Cup – Whistling Straits, Sheboygan, Wisconsin, USA

MAJOR MASCHILI

8-11 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

20-23 maggio – PGA Championship – The Ocean Course, Kiawah Island, South Carolina, USA

17-20 giugno – US Open – Torrey Pines Golf Club, La Jolla, California, USA

15-18 luglio – 149th Open Championship – Royal St. George’s GC, Sandwich, Kent, Inghilterra

WGC

25-28 febbraio – WGC – Mexico Championship – Chapultepec Golf Club, Città del Messico, Messico

24-28 marzo – WGC – Dell Technologies Match Play – Austrin Country Club, Austin, Texas, USA

5-8 agosto – WGC – FedEx St. Jude Invitational – Memphis, USA

28-31 ottobre – WGC – HSBC Champions – Sheshan International Golf Club, Shanghai, Cina

SOLHEIM CUP

4-6 settembre – Solheim Cup – Inverness Club, Toledo, Ohio, USA

MAJOR FEMMINILI

1-4 aprile – ANA Inspiration – Mission Hills C.C., Rancho Mirage, California, USA

3-6 giugno – U.S. Women’s Open – The Olympic Club (Lake Course), San Francisco, California, USA

24-27 giugno – KPMG Women’s PGA Championship – Atlanta Athletic Club, Johns Creek, Georgia, USA

22-25 luglio – The Evian Championship – Evian Resort G.C., Evian-les-Bains, Francia

19-22 agosto – AIG Women’s Open (British Open) – Carnoustie Golf Links, Carnoustie, Scozia

TORNEO OLIMPICO

29 luglio-1 agosto – Torneo Olimpico – Kasumigaseki Country Club, Saitama, Giappone

PGA TOUR

7-10 gennaio – Sentry Tournament of Champions – Kapalua Resort (The Plantation Course), Kapalua, Maui, Hawaii

14-17 gennaio – Sony Open in Hawaii – Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii

21-24 gennaio – The American Express – PGA WEST (*Stadium Course, Nicklaus Tournament Course) La Quinta Country Club, La Quinta, California

28-31 gennaio – Farmers Insurance Open – Torrey Pines Golf Course (*South Course, North Course), San Diego, California

4-7 febbraio – Waste Management Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Arizona

11-14 febbraio – AT&T Pebble Beach Pro-Am – *Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course), Pebble Beach, California

18-21 febbraio – The Genesis Invitational – The Riviera Country Club, Pacific Palisades, California

25-28 febbraio – Puerto Rico Open – Grand Reserve Country Club, Rio Grande, Porto Rico

4-7 marzo – Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Florida

11-14 marzo – THE PLAYERS Championship – TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Florida

18-21 marzo – The Honda Classic – PGA National Resort & Spa (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Florida

25-28 marzo – Corales Puntacana Resort & Club Championship Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Repubblica Dominicana

1-4 aprile – Valero Texas Open – TPC San Antonio (AT&T Oaks Course), San Antonio, Texas

15-18 aprile – RBC Heritage – Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, South Carolina

22-25 aprile – Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana, New Orleans, Louisiana

29 aprile-2 maggio – Valspar Championship – Innisbrook Resort (Copperhead Course), Palm Harbor, Florida

6-9 maggio – Wells Fargo Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina

13-16 maggio – AT&T Byron Nelson – TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

27-30 maggio – Charles Schwab Challenge – Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3-6 giugno – the Memorial Tournament presented by Nationwide – Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

10-13 giugno – RBC Canadian Open St. George’s Golf and Country Club – Etobicoke, Ontario, Canada

24-27 giugno – Travelers Championship – TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut

1-4 luglio – Rocket Mortgage Classic – Detroit Golf Club, Detroit, Michigan

8-11 luglio – John Deere Classic – TPC Deere Run, Silvis, Illinois

15-18 luglio – Barbasol Championship – Keene Trace Golf Club (Champions Trace), Nicholasville, Kentucky

22-25 luglio – 3M Open – TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota

5-8 agosto – Barracuda Championship – Old Greenwood Golf Course, Truckee, California

12-15 agosto – Wyndham Championship – Sedgefield Country Club, Greensboro, North Carolina

18-22 agosto – THE NORTHERN TRUST – Liberty National Golf Club, Jersey City, New Jersey

26-29 agosto – BMW Championship – Caves Valley Golf Club, Owings Mills, Maryland

2-5 settembre – TOUR Championship – East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia

EUROPEAN TOUR

21-24 gennaio – Abu Dhabi HSBC Championship – Abu Dhabi Golf Club, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

28-31 gennaio – Omega Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

4-7 febbraio – Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers – Royal Greens Golf & Country Club, King Abdullah Economic City, Arabia Saudita

4-7 marzo – Oman Open – Al Mauj Golf. Muscat, Oman

11-14 marzo – Commercial Bank Qatar Masters – Education City Golf Club, Doha, Qatar

18-21 marzo – Magical Kenya Open – Karen Country Club, Nairobi, Kenya

15-18 aprile – Tenerife Open – Golf Costa Adeje, Tenerife, Spagna

22-25 aprile – Gran Canaria Open – luogo da definire, Spagna

29 aprile-2 maggio – Portugal Masters – Dom Pedro Victoria Golf Course, Vilamoura, Portogallo

6-9 maggio – Evento da definire

12-15 maggio – Betfred British Masters hosted by Danny Willett – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

27-30 maggio – Made in HimmerLand presented by FREJA – HimmerLand, Farsø, Danimarca

3-6 giugno – Porsche European Open – Green Eagle Golf Courses, Amburgo, Germania

10-13 giugno – Scandinavian Mixed Hosted by Henrik and Annika – Vallda Golf & Country Club, Kungsbacka, Göteborg, Svezia

24-27 giugno – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

1-4 luglio – Dubai Duty Free Irish Open – Mount Juliet Estate, Thomastown, Co Kilkenny, Irlanda

8-11 luglio – Aberdeen Standard Investments Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

22-25 luglio – Wales Open – The Celtic Manor Resort, City of Newport, Galles

29 luglio-1 agosto – Evento nel Regno Unito da definire

29 luglio-1 agosto – Torneo Olimpico – Kasumigaseki Country Club, Saitama, Giappone

5-8 agosto – Hero Open – Fairmont St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scozia

12-15 agosto – English Open – Luogo da definire, Inghilterra

19-22 agosto – D+D Real Czech Masters – Albatross Golf Resort, Praga, Repubblica Ceca

26-29 agosto – Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

2-5 settembre – Italian Open – Marco Simone Golf & Country Club, Roma, Italia

10-13 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

16-19 settembre – KLM Open – Bernardus Golf, Cromvoirt, Olanda

30 settembre-3 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Scozia

7-10 ottobre – Mutuactivos Open de España – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

14-17 ottobre – Estrella Damm N.A. Andalucia Masters – Real Club Valderrama, Sotogrande, Spagna

21-24 ottobre – Trophee Hassan II – Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Marocco

28-31 ottobre – Hero Indian Open – Luogo de definire, India

4-7 novembre – Volvo China Open – Genzan Golf Club, Shenzhen, India

11-14 novembre – Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player – Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica

18-21 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Dubai, Emirati Arabi Uniti

Foto: LaPresse