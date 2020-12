Tra poco più di un mese e mezzo prenderà il via in maniera ufficiale il calendario ciclistico 2021 della serie World Tour. Ad aprire le danze per la prossima stagione ci penserà l’UAE Tour, in programma dal 21 al 27 febbraio, mentre le donne esordiranno con la loro prima tappa della massima serie in quel di Siena, precisamente alla Strade Bianche del 6 marzo. A chiudere il World Tour, sia a livello maschile che a livello femminile, ci penserà la Cina con il Tour of Guangxi di ottobre.

Per quanto riguarda le gare italiane dell’Europe Tour, si partirà il 3 marzo con il Trofeo Laigueglia, per poi chiudere con il Giro di Sardegna (12-16 ottobre). Invece le grandi corse a tappe sono in programma per le seguenti date: dall’8 al 30 maggio il Giro d’Italia, 26 giugno-18 luglio il Tour de France, e dal 14 agosto al 5 settembre la Vuelta a España. Infine gli Europei, che nel 2021 si terranno a Trento, andranno in scena dall’8 al 12 settembre, e i Campionati del Mondo in Belgio dal 19 al 26 settembre.

Di seguito potrete trovare il calendario World Tour 2021 maschile e femminile, e tutte le corse italiane.

CALENDARIO WORLD TOUR E CORSE ITALIANE 2021

21-27 febbraio, UAE Tour (Emirati Arabi Uniti) WT

27 febbraio, Omloop Het Nieuwsblad, Gaud (Belgio) WT

3 marzo, Trofeo Laigueglia, Laigueglia (Italia)

6 marzo, Strade Bianche, Siena (Italia) WT

6 marzo, Strade Bianche, Siena (Italia) DONNE WT

7 marzo, GP Industria & Artigianato, Larciano (Italia)

7-14 marzo, Parigi-Nizza (Francia) WT

10-16 marzo, Tirreno-Adriatico (Italia) WT

20 marzo, Milano-Sanremo, Sanremo (Italia) WT

21 marzo, Trofeo Alfredo Binda, Cittiglio (Italia) DONNE WT

22-28 marzo, Volta Ciclista a Catalunya (Spagna) WT

23-27 marzo, Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)

24 marzo, AG Driedaagse Brugge-De Panne, De Panne (Belgio) WT

25 marzo, AG Driedaagse Brugge-De Panne, De Panne (Belgio) DONNE WT

26 marzo, E3 Saxo Bank Classic, Harelbeke (Belgio) WT

28 marzo, Gand-Wevelgem, Wevelgem (Belgio) WT

28 marzo, Gand-Wevelgem, Wevelgem (Belgio) DONNE WT

31 marzo, Dwars door Vlaanderen, Waregem (Belgio) WT

31 marzo-3 aprile, Giro di Sicilia (Italia)

4 aprile, Giro delle Fiandre, Oudenaarde (Belgio) WT

4 aprile, Giro delle Fiandre, Oudenaarde (Belgio) DONNE WT

5-10 aprile, Giro dei Paesi Baschi (Spagna) WT

11 aprile, Parigi-Roubaix, Roubaix (Francia) WT

11 aprile, Parigi-Roubaix, Roubaix (Francia) DONNE WT

18 aprile, Amstel Gold Race, Berg en Terblijt (Paesi Bassi) WT

18 aprile, Amstel Gold Race, Berg en Terblijt (Paesi Bassi) DONNE WT

19-23 aprile, Tour of the Alps (Italia)

21 aprile, Freccia Vallone, Mur de Huy (Belgio) WT

21 aprile, Freccia Vallone, Mur de Huy (Belgio) DONNE WT

25 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi, Liegi (Belgio) WT

25 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi, Liegi (Belgio) DONNE WT

27 aprile-2 maggio, Tour de Romandie (Svizzera) WT

1 maggio, Eschborn-Frankfurt, Francoforte (Germania) WT

6-8 maggio, Tour of Chongming Island (Cina) DONNE WT

8-30 maggio, Giro d’Italia (Italia) WT

14-16 maggio, Itzulia Women (Spagna) DONNE WT

20-23 maggio, Vuelta a Burgos Feminas (Spagna) DONNE WT

30 maggio, RideLondon Classique, Londra (Gran Bretagna) DONNE WT

30 maggio-6 giugno, Giro del Delfinato (Francia) WT

3-12 giugno, Giro Ciclistico d’Italia-Giro d’Italia Under 23 (Italia)

6-13 giugno, Tour de Suisse (Svizzera) WT

7-12 giugno, Women’s Tour (Gran Bretagna) DONNE WT

14-18 giugno, Adriatica Ionica Race (Italia)

17-26 giugno, Campionati Nazionali (Italia)

24 giugno, Giro dell’Appennino, Genova (Italia)

26 giugno-18 luglio, Tour de France (Francia) WT

27 giugno, La Course by Le Tour de France, Parigi (Francia) DONNE WT

18 luglio, La Course by Le Tour de France, Parigi (Francia) DONNE WT

31 luglio, Donostia San Sebastian, San Sebastian (Spagna) WT

7 agosto, Postnord UCI WWT Vargarda WestSweden TTT (Svezia) DONNE WT

8 agosto, Postnord UCI WWT Vargarda WestSweden RR (Svezia) DONNE WT

9-15 agosto, Tour de Pologne (Polonia) WT

12-15 agosto, Ladies Tour of Norway (Norvegia) DONNE WT

14 agosto-5 settembre, La Vuelta a España (Spagna) WT

22 agosto, EuroEyes Cyclassics Hamburg, Amburgo (Germania) WT

24-29 agosto, Boels Ladies Tour (Paesi Bassi) DONNE WT

29 agosto, Bretagne Classic-Ouest France, Plouay (Francia) WT

30 agosto, GP de Plouay, Plouay (Francia) DONNE WT

30 agosto-5 settembre, BinckBank Tour (Belgio) WT

3-5 settembre, Ceratizit Challenge by La Vuelta (Spagna) DONNE WT

8-12 settembre, Campionati Europei, Trento (Italia) EUROPEI

10 settembre, Grand Prix de Québec, Québec (Canada) WT

12 settembre, Grand Prix de Montréal, Montréal (Canada) WT

15 settembre, Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini, Pontedera (Italia)

16 settembre, Coppa Sabatini-GP Città di Peccioli, Peccioli (Italia)

18 settembre, Memorial Marco Pantani, Cesenatico (Italia)

19 settembre, Trofeo Matteotti, Pescara (Italia)

19-26 settembre, Campionati del Mondo (Belgio) MONDIALI

29 settembre, Coppa Agostoni, Lissone (Italia)

2 ottobre, Giro dell’Emilia, Bologna (Italia)

3 ottobre, Gran Premio Bruno Beghelli, Monteveglio (Italia)

3 ottobre, Gran Premio Bruno Beghelli, Monteveglio (Italia) DONNE

3 ottobre, Il Piccolo Lombardia, Oggiono (Italia)

4 ottobre, Coppa Bernocchi, Legnano (Italia)

5 ottobre, 100^ Tre Valli Varesine, Varese (Italia)

5 ottobre, Tre Valli Varesine, Varese (Italia) DONNE

6 ottobre, Milano-Torino, Stupinigi (Italia)

7 ottobre, Gran Piemonte, Barolo (Italia)

9 ottobre, Il Lombardia, Como (Italia) WT

12-16 ottobre, Giro di Sardegna (Italia)

14-19 ottobre, Green-Tour of Guangxi (Cina) WT

19 ottobre, Tour of Guangxi, Guangxi (Cina) DONNE WT

Foto: Lapresse