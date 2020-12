Calendario Canoa velocità e slalom 2021: le date di tutti gli eventi. Tra maggio ed agosto il clou stagionale

Nella stagione delle Olimpiadi di Tokyo 2021 la canoa velocità vivrà due momenti topici per quanto riguarda le ultime occasioni di qualificarsi alla rassegna nipponica: in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo di Szeged, in programma dal 14 al 16 maggio, il prologo, dal 9 al 12, sarà riservato alle qualificazioni olimpiche continentali dell’Europa, mentre la seconda tappa in calendario a Barnaul dal 21 al 23 dello stesso mese, nelle giornate precedenti vedrà le qualificazioni olimpiche su scala mondiale per assegnare gli ultimi pass per Tokyo.

Ad inizio giugno, per la precisione dal 3 al 6, verranno disputati gli Europei senior a Duisburg, in Romania, mentre dal 15 al 19 settembre sarà la volta dei Mondiali delle specialità non olimpiche a Copenhagen, in Danimarca, infine il clou stagionale arriverà dal 2 al 7 agosto a Tokyo con le Olimpiadi.

Il primo grande appuntamento internazionale del 2021 della canoa slalom sarà quello di Ivrea, in Italia, dove dal 29 aprile al 9 maggio si disputeranno gli Europei senior che metteranno in palio le ultime carte olimpiche per il Vecchio Continente: per l’Italia l’ultima occasione per portare il C1 maschile ai Giochi di Tokyo.

Prima dell’appuntamento nipponico, le prove generali si faranno a giugno in Coppa del Mondo, a Markleeberg prima ed a Praga poi, mentre a fine luglio, dal 25 al 30, ecco il clou stagionale, con le Olimpiadi di Tokyo 2020, che metteranno in palio quattro ori.

CALENDARIO CANOA VELOCITA’ E PARACANOA 2021

09-12 maggio qualificazioni olimpiche Szeged (Ungheria)

14-16 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria)

14-21 maggio qualificazioni olimpiche barche singole Barnaul (Russia)

21-23 maggio Coppa del Mondo Barnaul (Russia)

03-06 giugno Europei Duisburg (Germania)

02-07 agosto Olimpiadi Tokyo (Giappone)

15-19 settembre Mondiali Copenaghen (Danimarca) (specialità non olimpiche)

Paracanoa

13-15 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria)

15-19 settembre Mondiali Copenaghen (Danimarca)

CALENDARIO CANOA SLALOM ED EXTREME SLALOM 2020

29 aprile-9 maggio, Europei, Ivrea (Italia) *qualificazione olimpica canoa slalom*

31 maggio-6 giugno, Coppa del Mondo, Markleeberg (Germania)

7-13 giugno, Coppa del Mondo, Praga (Repubblica Ceca)

25-30 luglio, Olimpiadi, Tokyo (Giappone)

30 agosto-5 settembre, Coppa del Mondo, La Seu d’Urgell (Spagna)

6-12 settembre, Coppa del Mondo, Pau (Francia)

16-26 settembre, Mondiali, Cunovo (Slovacchia) (specialità non olimpiche)

Foto: comunicato stampa Federcanoa