Il 2020 sta per far calare il sipario e l’augurio, mai come questa volta, che la nuova stagione sia diversa da quella che sta per terminare, soprattutto in materia di Covid-19.

Per quanto concerne il calcio femminile, si ripartirà dallo stadio comunale di Chiavari. Sarà lo storico impianto ligure a essere sede dal 6 al 10 gennaio della Final Four di Supercoppa TIMVISION, che vedrà protagoniste le prime 4 classificate della Serie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma. Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni. Si partirà mercoledì 6 gennaio con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

Ovviamente di scena il campionato di Serie A, che riprenderà il 17 gennaio e si concluderà il 23 maggio, mentre si entrerà nel vivo della Champions League con gli ottavi di finale (3-4 marzo andata; 10-11 marzo), con la Fiorentina protagonista. A seguire poi quarti, semifinale e finale il 16 maggio a Göteborg (Svezia). Da definire il quadro della Coppa Italia (dai quarti di finale all’atto conclusivo). Di sicuro, ci sarà l’importantissimo match di Empoli tra Italia e Israele (24 febbraio) dove le ragazze di Milena Bertolini si giocano la qualificazione diretta agli Europei del 2022. Nazionale che, invece, non ci sarà nel torneo olimpico a Tokyo, focus di quest’annata.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE 2021

SERIE A: 17 gennaio 11° turno; 24 gennaio 12° turno; 7 febbraio 13° turno; 28 febbraio 14° turno; 7 marzo 15° turno; 21 marzo 16° turno; 28 marzo 17° turno; 18 aprile 18° turno; 19° turno 2 maggio; 20° turno 9 maggio; 21° turno 16 maggio; 22° turno 23 maggio.

SUPERCOPPA ITALIANA: 6-10 gennaio formato Final Four a Chiavari.

COPPA ITALIA: quarti di finale, semifinali e finali nel 2021 (giorni precisi da stabilire).

CHAMPIONS LEAGUE: 3-4 marzo andata ottavi di finale; 10-11 marzo ritorno ottavi di finale; 23-24 marzo andata quarti di finale; 31 marzo-1° aprile ritorno quarti di finale; 24-25 aprile andata semifinale; 1°-2 maggio ritorno semifinale; finale 16 maggio 2021 a Göteborg (Svezia).

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2022: 24 febbraio Italia-Israele a Empoli.

OLIMPIADI TOKYO: 21 luglio-7 agosto.

Foto: Claudio Benedetto/LPS