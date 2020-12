Calendario Boxe 2021: le date di tutti gli eventi. Spiccano le Olimpiadi, ma ci saranno anche i Mondiali!

Il calendario della boxe per il 2021 è al momento soltanto parziale e incompleto di diversi tasselli. Chiaramente l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato la vita quotidiana dell’intera popolazione mondiale e ha stravolto i programmi di tutti gli sport. Quello che sta per incominciare sarà un anno molto particolare per la nobile arte, protagonista sia a livello dilettantistico che tra i professionisti. Per il momento le poche date che si conoscono in maniera ufficiale riguardano il pugilato con il caschetto, visto che l’evento principale è rappresentato dalle Olimpiadi, in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto.

La boxe rischiava di essere estromessa dai Giochi, rinviati alla prossima estate a causa della pandemia, ma fortunatamente è riuscita a salvare la sua presenza e così gli atleti di tutto il mondo potranno darsi battaglia per la conquista delle medaglie, sperando che i giudici siano il più imparziali possibili. Sono ancora in programma alcuni tornei di qualificazione alla rassegna a cinque cerchi: quello europeo è previsto a Londra (Gran Bretagna) dal 22 al 26 aprile (si andrà avanti dal punto in cui ci si era interrotti lo scorso marzo, prima che la manifestazione venisse sospesa a causa del lockdown); poi ce ne sarà uno mondiale a Parigi (Francia), nel mese di giugno, che assegnerà gli ultimi posti in palio.

Sarà un anno molto particolare perché andranno in scena anche i Mondiali maschili (sempre per dilettanti) a Belgrado (Serbia) ma le date non sono ancora state comunicate. Per quanto riguarda il professionismo, invece, non ci sono praticamente date certe per gli eventi di punta, ma potrebbe essere un 2021 ricchissimo: Anthony Joshua e Tyson Fury potrebbero affrontarsi per il Mondiale unificato dei pesi massimi; Canelo Alvarez e Gennady Golovkin potrebbero dare vita a un terzo atto tra i medi; Mike Tyson potrebbe tornare ancora sul ring a 55 anni per un nuovo evento di esibizione.

Di seguito il calendario 2021 della boxe con tutte le date dei vari eventi principali, ovviamente il programma è ancora in via di definizione e ne sapremo di più col passare del tempo.

CALENDARIO EVENTI BOXE 2021 (PARZIALE):