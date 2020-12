Il 2021 è alle porte, e di conseguenza anche gli Europei di calcio. La sedicesima edizione della massima competizione continentale per nazioni, per la prima volta itinerante, è stata rinviata al prossimo anno per via della pandemia di Covid-19 in tutto il mondo. L’Italia di Roberto Mancini ha avuto dunque un anno in più di crescita per diventare una delle possibili contendenti al titolo di regina d’Europa. Il CT degli azzurri è stato intervistato in una conferenza stampa prenatalizia; in collegamento da un treno, Mancini ha parlato delle condizioni della propria squadra.

Tra i vari argomenti snocciolati, c’è stato spazio per parlare di Nicolò Zaniolo e Giorgio Chiellini. Entrambi non disputano una partita da mesi, con Zaniolo out per la rottura del crociato del ginocchio sinistro patita a settembre ed il centrale della Juventus che, tra un infortunio muscolare ed un altro, ha visto il campo solo per quattro volte in questa stagione. Mancini è però ottimista su di loro: “Giorgio ha solo problemi muscolari, per lui sarà più semplice recuperare in tempo. Niccolò credo abbia ottime chance, perché è giovane: io spero di averli entrambi“.

Mancini non ha mancato occasione per parlare del lavoro fatto fino ad ora con la Nazionale, sperando di “trovare altri giovani, pronti per un futuro più o meno prossimo. Intanto l’augurio è che tutti quelli che ci sono già possano fare ancora esperienza, da qui all’Europeo“. E poi, non è potuto mancare un accenno al campionato e a ciò che sta offrendo: “E’ bello, con una ventata di freschezza portata da squadre come Sassuolo, Verona, anche Spezia, che giocano un ottimo calcio. E in alto con molte squadre in pochi punti: tanti giocatori lottano per il vertice, questo per la Nazionale è un vantaggio“.

Foto: Lapresse